Bauchemie Sika vollzieht Übernahme von MBCC

Das Schweizer Unternehmen hat nach 1,5 Jahren alle Genehmigungen für die verkündete Transaktion zusammen. Für Sika ist der Kauf der ehemaligen BASF-Sparte in Mannheim der größte Zukauf überhaupt.

Der Konzern vollendet die Übernahme der Mannheimer MBCC Group. (Foto: Reuters) Fässer auf dem Sika-Gelände

Zürich Der milliardenschwere Kauf des früheren Bauchemiegeschäfts von BASF durch den Schweizer Konzern Sika ist in trockenen Tüchern. Sika habe alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und die Übernahme der MBCC Group vom Finanzinvestor Lone Star abgeschlossen, teilte das Spezialchemie-Unternehmen am Dienstag mit.

Voraussetzung für die Genehmigung des Deals durch die Wettbewerbsbehörden war der Verkauf des MBCC-Geschäfts mit chemischen Zusatzmitteln in den USA, Kanada, Europa, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Der Integrationsprozess beginne sofort. Sika erwarte bis 2026 jährliche Synergien in Höhe von 160 bis 180 Millionen Franken. Für 2023 peilt der Konzern einen Umsatz von mehr als zwölf Milliarden Franken an.

Es ist die bislang größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte von Sika. Der Zukauf ergänze den Konzern in wichtigen Kerntechnologien und Absatzmärkten, teilte das Unternehmen Ende 2021 mit. Als Kaufpreis für die Mannheimer MBCC wurden damals 5,2 Milliarden Euro genannt.