 Bayer, Roche und Co.: Pharmaunternehmen kritisieren den Standort Deutschland

Preisdruck, Bürokratie und verschlafene Digitalisierung: Bayer, Roche und Boehringer hadern mit dem deutschen Markt. Deutschland fällt im internationalen Wettbewerb zurück.

Wie andere Wirtschaftszweige auch spürt die Pharmabranche die deutlich gestiegenen Energiepreise und höhere Kosten für Vorprodukte. (Foto: Bayer AG) Forschung bei Bayer

Düsseldorf Einst war Deutschland die Apotheke der Welt. Heute warnen Pharmamanager davor, dass das Land den Anschluss verliert. „Der internationale Standortwettbewerb ist hart. Wir sehen zunehmend attraktive Bedingungen in den USA und China, um Innovationen beziehungsweise Hightech-Unternehmen zu fördern“, sagt Bayer-Pharmachef Stefan Oelrich dem Handelsblatt. „Europa, vor allem Deutschland, verliert in diesem internationalen Wettbewerb an Boden.“

Schuld daran ist aus Sicht der Branche zum einen eine überbordende Bürokratie und eine schleppende Digitalisierung des Gesundheitssystems. In der EU drohen den Pharmafirmen bald Einschränkungen beim Patentschutz. Und in Forschung und Entwicklung zeigt sich bereits, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb immer weiter zurückfällt.

