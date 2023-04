Bergbau Glencore plant Übernahme des Minenkonzerns Teck Resources

Mit dem Deal könnte Glencore seine Position als führender Kupferproduzent ausbauen. Das Teck-Management wies die Offerte über 23 Milliarden Dollar umgehend zurück.

Glencore greift nach einem kanadischen Kupferproduzenten. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Kupferproduktion

Zürich Glencore greift nach dem kanadischen Minenkonzern Teck Resources: Der Schweizer Rohstoffhändler bietet Teck-Aktionären 23 Milliarden Dollar in eigenen Aktien, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Offerte war öffentlich geworden, nachdem Teck Resources in einer Stellungnahme den zuvor nicht bekannten Deal zurückgewiesen hatte.

Für Glencore wäre es der größte Deal seit der Fusion des Schweizer Rohstoffhändlers mit dem Minenkonzern Xstrata im Jahr 2012. Das Unternehmen erhofft sich von der Fusion Synergieeffekte in Höhe von vier bis fünf Milliarden Dollar. Teck betreibt vier Kupferminen in Nord- und Südamerika. Gemeinsam könnten beide Unternehmen zu einem der weltgrößten Kupferproduzenten aufsteigen.