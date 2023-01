Elektromobilität und Digitalisierung verändern die Autobranche – und auch die Jobs. Data Scientists, Supply Chain Manager oder Entwicklungsingenieure sind jetzt sehr gefragt.

Zwischen Digitalisierung und Batteriechemie – der Wandel der Autoindustrie ändert in der Industrie. (Foto: Imago, Audi AG, Getty) Autoexpertinnen der Zukunft

Düsseldorf Der Weg ist klar: Ab 2035 sollen in Europa nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden. Mit dem Verbrenner-Aus werden sich auch die Berufsbilder in der Autoindustrie massiv verändern. Eine Herausforderung: Für das Zusammenbauen eines Elektromotors werden weniger Menschen benötigt als bei klassischen Verbrennungsmotoren. Dafür entstehen in anderen Bereichen neue Jobs – Softwareanwendungen und Batteriechemie bestimmen künftig über den Erfolg der Hersteller.

Allein Mercedes hat seit 2020 rund 63.500 Beschäftigte fit für die Elektromobilität gemacht, wie der Konzern mitteilt. Bei Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen sollen im Stammwerk in Wolfsburg in den nächsten Monaten 1200 Mitarbeiter umgeschult werden. „Ziel ist: durch Qualifizierung Beschäftigung halten“, sagt Conny Schönhardt, bei der IG Metall zuständig für Volkswagen und Mitglied des Aufsichtsrats.

Nur: Welche sind die Zukunftsjobs der Branche? Und welche Gehälter versprechen sie? Das Handelsblatt hat sich bei Branchenexperten und Headhuntern umgehört. Hier sind 15 Zukunftsjobs, die schon heute in der Autoindustrie gesucht werden.

