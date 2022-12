Beteiligungsfirma Mittelstandsinvestor Indus kehrt Autobranche den Rücken

Die Holding stellt ihre Segmente neu auf. Vorstandschef Johannes Schmidt rechnet im kommenden Jahr mit Unternehmenszukäufen und einem belebten Markt.

Die Mittelstandsholding Indus zieht sich aus dem Bereich zurück. (Foto: dpa) Autozulieferer

Düsseldorf Die Beteiligungsholding Indus ändert ihre Strategie. Ab dem 1. Januar 2023 stelle man sich mit drei statt bisher fünf Segmenten neu auf, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Künftig werde es die Bereiche „Infrastructure“, „Materials“ und „Engineering“ geben. Der Fokus soll auf Industrietechnik und darin wiederum auf klaren Technologieschwerpunkten liegen.

Bestehende Beteiligungen mit guter Perspektive bleiben Bestandteil der neuen Kernsegmente. Zudem schafft Indus zukünftig ein Segment-Management, das die Vorstände der Unternehmen, an denen eine Beteiligung besteht, enger betreuen soll.

Von den Serienzulieferern im Segment Fahrzeugtechnik will sich die Mittelstandsholding langfristig ganz verabschieden. Durch den Strukturwandel in der Autoindustrie sei der Bereich endgültig „zum Verlustbringer geworden“, erklärte Indus-Vorstandschef Johannes Schmidt im Gespräch mit dem Handelsblatt. Erst im Oktober hatte die Holding ihre Autozuliefer-Tochter SMA in die Insolvenz geschickt.