Bilanzcheck Die Russland-Hypothek des Chemiekonzerns BASF

Operativ glänzt BASF, nur einige Spezialchemiesparten zeigen Schwächen. Doch der Ukrainekrieg bringt neue Unsicherheiten und Risiken in der Energie- und Gasversorgung.

Was Aussichten und Börsenperformance angeht, offenbaren sich bei dem Ludwigshafener Chemiekonzern einige Unsicherheiten und Schwächen. (Foto: dpa [M]) BASF im Bilanzcheck

Frankfurt Mit einer ungewohnt zwiespältigen Konstellation müssen sich die Aktionäre des Chemiekonzerns BASF am Freitag auf der Hauptversammlung auseinandersetzen. Was die operative Entwicklung angeht, zeigt sich der Chemieriese aktuell in starker Verfassung. Firmenchef Martin Brudermüller kann einen Jahresabschluss mit fast sechs Milliarden Euro Reingewinn und einem auf 7,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelten Betriebsergebnis sowie eine überraschend gute Performance im ersten Quartal präsentieren.

Zuversicht demonstriert das BASF-Management auch mit dem Vorschlag einer weiteren Dividendenerhöhung auf nunmehr 3,40 Euro je Aktie und einem Aktienrückkaufprogramm im Umfang von drei Milliarden Euro.

Was Aussichten und Börsenperformance angeht, offenbaren sich bei dem Ludwigshafener Chemiekonzern aber einige Unsicherheiten und Schwächen. Denn es zeichnet sich ab, dass der Turnaround nicht nachhaltig ist und die Erträge im zweiten Halbjahr wieder unter Druck geraten werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen