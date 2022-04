Bilanzcheck Hochprofitabel, aber enorm abhängig – Mercedes steckt im China-Dilemma

Mercedes glänzt mit Rekorden bei Rendite und Dividende. Doch durch die Abspaltung des Lkw-Geschäfts wird der Hersteller immer chinesischer – ein riskanter Kurs.

Der Dax-Konzern ist profitabler als je zuvor. (Foto: Reuters) Mercedes-Benz im Bilanzcheck

München Aus weniger mehr rausholen: Das ist die Devise von Mercedes-Chef Ola Källenius. Der Schwede trimmt die Marke mit dem Stern seit fast drei Jahren auf Effizienz und forciert den Verkauf von ultraluxuriösen Autos. Dazu zählen allen voran die S-Klasse und der GLS in der besonders noblen Maybach-Variante zu Basispreisen von jeweils 169.000 Euro.

Der Absatz von solchen High-End-Fabrikaten zog allein im vergangenen Jahr um 30 Prozent an; die Pkw-Auslieferungen von Mercedes-Benz insgesamt schrumpften dagegen um sieben Prozent. Der bilanzielle Effekt ist erstaunlich: Der Dax-Konzern ist profitabler als je zuvor. Abzüglich einmaliger Sondereffekte schoss die Nettorendite 2021 von 3,3 auf 8,3 Prozent in die Höhe. Und so dürfte es weitergehen.

