Der Druck zur Wertsteigerung wird von Beginn an auf Bill Anderson lasten. Er muss Bayers Pharmageschäft grundlegend stärken und die Glyphosat-Problematik lösen.

Das grundlegende Zahlenwerk des Dax-Konzerns ist solide. Dennoch sind Fragen offen. (Foto: mauritius images) Bayer-Bilanz

Düsseldorf Bayer-Aktionäre, die nach dem Wechsel an der Vorstandsspitze rasch den ganz großen Wurf erwarten, dürften enttäuscht werden. Eine zügige Aufspaltung des Mischkonzerns aus Agrar- und Medizingeschäften, wie in der Vergangenheit immer wieder gefordert, wird es unter dem zukünftigen Chef Bill Anderson nicht geben.

Daran ließ der 56-Jährige, der im Juni die Führung übernehmen wird, jüngst bei einem ersten öffentlichen Auftritt keine Zweifel. Konkrete Konzepte zu Abspaltungen, Aufspaltungen oder Großübernahmen? Derartiges, so hielt der amerikanische Pharmamanager fest, sei nicht sein primärer Zugang zu dem, was es zu leisten gelte.

Der Wissenschaftler geht den Job nach eigenem Bekunden zwar unvoreingenommen an. Aber er will vor allem mit Produkterfolgen punkten und die Organisation modernisieren. Andersons Auftrag laute, Bayer in den nächsten zwei bis drei Jahren zunächst in der bestehenden Struktur deutlich nach vorn zu bringen, heißt es auch in Unternehmenskreisen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen