Biotech Biontech verdreifacht Umsatz und Gewinn im ersten Quartal

Frankfurt Dank umfangreicher Auslieferungen von Covidimpfstoffen konnte die Mainzer Biotech-Firma Biontech ihren Umsatz und Gewinn im ersten Quartal jeweils verdreifachen. Die Gesamterlöse stiegen von 2,05 auf 6,37 Milliarden Euro, der Nettogewinn legte von 1,12 Milliarden Euro im Vorjahr auf 3,7 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022 zu, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab.

Für das Gesamtjahr geht Biontech allerdings weiterhin von einem Rückgang der Erlöse auf 13 bis 17 Milliarden Euro aus, gegenüber knapp 19 Milliarden Euro im Vorjahr. Ebenso wie der US-Partner Pfizer hat das Unternehmen damit seine bisherige Prognose bekräftigt.

Bis Ende April 2022 haben beide Unternehmen nach Angaben von Biontech Liefervereinbarungen für circa 2,4 Milliarden Impfstoffdosen für das Jahr 2022 unterzeichnet.

Firmenchef Ugur Sahin sieht das Unternehmen damit in einer weiter starken Position – sowohl im Covidbereich als auch mit Blick auf die Ambitionen in anderen Therapiefeldern: „Wir haben unsere führende Position im Bereich der Covid-19-Impfstoffe weiter ausgebaut und ermutigende Daten für unsere CAR-T-Therapie zur Behandlung solider Tumore veröffentlicht.“ Für langfristiges Wachstum sollen in den kommenden Jahren mehrere neue Produkte auf den Markt kommen, so der Biontech-CEO.

Die starke Diskrepanz zwischen den Wachstumsraten im ersten Quartal und der Jahresprognose ergibt sich vor allem daraus, dass die Impfstoffproduktion und auch die Auslieferungen erst im Verlauf des vergangenen Jahres hochgefahren wurden und daher die verbuchten Umsätze im ersten Quartal noch vergleichsweise niedrig waren. Für die nachfolgenden Quartale wird die Vergleichsbasis des Vorjahres deutlich höher sein, die Zuwächse fallen geringer aus.

Biontech wird zum finanzstärksten Biotech-Unternehmen der Welt

Biontech und Pfizer teilen sich im Rahmen ihrer Partnerschaft den Bruttogewinn aus dem Covidimpfstoff-Geschäft, wobei Pfizer den Löwenanteil der Außenumsätze verbucht. Vom Gesamtumsatz Biontechs entfielen daher im ersten Quartal gut 4,6 Milliarden Euro auf Ertragsanteile, die dem Unternehmen aus der Partnerschaft zustehen, weitere 600 Millionen Euro auf die Lieferung von Impfstoffen an Pfizer und nur rund 1,1 Milliarden Euro auf direkte Impfstoffverkäufe in Deutschland und der Türkei.

Die Finanzposition des Mainzer Unternehmens hat sich dadurch weiter stark verbessert. Per Ende März weist Biontech liquide Mittel von knapp 6,2 Milliarden Euro sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 12,7 Milliarden Euro aus, die im Laufe des Jahres ebenfalls zu Cash-Zuflüssen führen dürften. Biontech ist damit neben Moderna das derzeit finanzstärkste Unternehmen der globalen Biotech-Industrie.

Seine umfangreichen Finanzreserven will das Unternehmen nutzen, um seine klinische Forschung weiter auszubauen und möglicherweise auch durch weitere Zukäufe zu stärken. Die Forschungsausgaben sollen 2022 auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro steigen, gegenüber 950 Millionen Euro im Vorjahr.

Dabei setzt Biontech nicht allein auf die mRNA-Technologie, die in seinem Covidimpfstoff zum Einsatz kommt. Ziel ist es vielmehr, wie Firmenchef Sahin bekräftigt, mit einer „Multiplattform-Strategie“ den Ausbau von Biontech voranzutreiben. Der Gründer will zudem die kommerzielle Infrastruktur verbessern und Biontech so global präsenter machen.

