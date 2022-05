Biotech Evotec vereinbart millionenschwere Partnerschaft mit Almirall

Die beiden Unternehmen kooperieren, um neuartige Therapien gegen schwere Hautkrankheiten zu entwickeln. Die Aktie von Evotec steigt vorbörslich.

Frankfurt Die Biotechfirma Evotec hat mit dem spanischen Pharmaunternehmen Almirall eine millionenschwere Partnerschaft im Bereich der Hauterkrankungen vereinbart. Zusammen wollen die beiden Konzerne neuartige Therapien für schwere Hautkrankheiten wie atopische Dermatitis und helle Hautkrebsarten wie Basalzellkarzinom entwickeln.

Evotec erhält von Almirall eine Abschlagszahlung, Forschungszahlungen sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen mit einem Potenzial von bis zu 230 Millionen Euro pro Programm, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte.

Sollten es Produkte aus der Partnerschaft auf den Markt schaffen, winken Beteiligungen am Nettoumsatz im hohen einstelligen Prozentbereich. Almirall wird für die klinische Entwicklung und Vermarktung zuständig sein.

Bei Anleger kam die Partnerschaft gut an: Die Aktien von Evotec setzten sich im vorbörslichen Handel mit einem Plus von einem Prozent an die MDax-Spitze.

