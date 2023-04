Biotech-Firma Covidmittel von Inflarx in den USA zugelassen – Aktie legt mehr als 80 Prozent zu

Der Gründer und CEO von Inflarx sieht in dem Medikament Hoffnung für schwerstkranke Covid-Patienten.

Frankfurt Ein von vielen Investoren nicht mehr erwarteter Zulassungserfolg bescherte der deutschen Biotech-Firma Inflarx am Dienstagabend einen Kurssprung von mehr als 80 Prozent an der US-Börse Nasdaq. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA erteilte dem von Inflarx entwickelten Medikament Gohibic eine Notfallzulassung für die Behandlung schwerstkranker Covidpatienten. Die Inflarx-Aktie legte daraufhin im späten Handel von 2,05 auf 3,77 Dollar zu.

Gohibic kann künftig bei Patienten eingesetzt werden, die aufgrund der Erkrankung mechanisch beatmet werden müssen. Für das junge Unternehmen aus Jena ist es der erste Zulassungserfolg überhaupt und damit auch eine wichtige Bestätigung für den zugrunde liegenden Forschungsansatz im Bereich der Entzündungskrankheiten.

Das Medikament mit dem Wirkstoff Vilobelimab zielt darauf, den Botenstoff C5a zu blockieren, der als wichtigster Aktivator des angeborenen Immunsystems gilt. Er ist bei Lungenentzündungen in besonders hoher Konzentration vorhanden und gilt daher als maßgeblich mitverantwortlich für eine Überaktivität von Immunzellen und Entzündungsfaktoren, die bei manchen Covidpatienten zur Zerstörung von Lungengewebe und dem gefürchteten Atemnotsyndrom (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) führt.

Immunreaktion dämpfen

Antivirale Medikamente wie das Mittel Paxlovid von Pfizer bringen solchen Patienten nichts mehr. Die Herausforderung in diesem Krankheitsstadium besteht vielmehr darin, eine überschießende Immunreaktion zu dämpfen.

Der Gründer und CEO von Inflarx, Niels Riedemann, wertet die Zulassung als Anerkennung für das „lebensrettende Potenzial dieses ersten Wirkstoffs seiner Klasse“. Er verweist darauf, dass in den USA nach wie vor rund 2000 Covid-Todesfälle pro Woche gemeldet werden. Schwerstkranken Covidpatienten könne man eine neue Hoffnung bieten. „Wir arbeiten intensiv daran, die Behandlung den Patienten so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen“, so Riedemann.

In Deutschland sind in den vergangenen sieben Tagen nach Daten des Robert-Koch-Instituts noch 566 Menschen im Zusammenhang mit einer Covidinfektion gestorben. Knapp 1000 Covidpatienten werden danach aktuell intensivmedizinisch behandelt.

Inflarx testete Vilobelimab in einer Studie mit knapp 370 schwerstkranken, beatmeten Covidpatienten in Europa, Südamerika, Südafrika und Russland. Für die mit Vilobelimab behandelten Patienten zeigte sich dabei eine relative Verringerung des Sterberisikos um 24 Prozent nach 28 Tagen.

Das Unternehmen entwickelt Vilobelimab auch für andere Einsatzgebiete. So ist unter anderem eine größere Phase-3-Studie für die Behandlung von Pyoderma gangraenosum geplant, einer chronischen Entzündung der Haut, die zu schmerzhaften Geschwüren führt und durch eine übermäßige Immunreaktion ausgelöst wird.

Inflarx noch weit entfernt von früherer Bewertung an der Börse

Der Versuch, den Wirkstoff auch gegen chronische Entzündungen der Talgdrüsen zu entwickeln, war dagegen bereits 2019 gescheitert, was Inflarx seinerzeit rund 90 Prozent Kursrückgang und den Verlust von rund einer Milliarde Euro an Börsenwert kostete. Mit dem Kurssprung am Dienstagabend hat sich die Inflarx-Aktie gegenüber ihren Tiefstständen zwar deutlich erholt, ist von früheren Höchstwerten von über 40 Dollar aber noch weit entfernt.

Das Unternehmen wird nun mit rund 168 Millionen Dollar (rund 154 Millionen Euro) bewertet. Ende 2022 beschäftigte Inflarx 48 Mitarbeiter. Neben Gohibic/Vilobelimab arbeitet Inflarx noch an zwei weiteren C5a-Inhibitoren, die sich allerdings noch in der präklinischen beziehungsweise in der frühen Phase von klinischen Tests befinden.

Die Zuversicht von Investoren für das deutsche Biotech-Unternehmen war zuletzt nicht besonders hoch, zumal der US-Konkurrent Veru mit einem anderen Medikament gegen schwerste Coviderkrankungen Anfang März trotz positiver Wirksamkeitsdaten bei der FDA gescheitert war. Ähnlich wie bei Veru hatte es auch im Falle des Medikaments von Inflarx gewisse Zweifel an der Aussagekraft der klinischen Daten gegeben. Doch anders als der US-Konkurrent konnte Inflarx diese Zweifel offenbar ausräumen.

