Biotech-Industrie 30-Milliarden-Dollar-Deal: Spekulationen um Seagen signalisieren neue Übernahmewelle im Pharmasektor

Der Pharmariese Merck & Co. erwägt Gerüchten zufolge eine Offerte für die Biotech-Firma Seagen. Es könnte die bisher größte Pharma-Transaktion des Jahres werden.

Nicht zuletzt die finanzielle Konstellation in der Pharmabranche spricht für stärkere M&A-Aktivitäten. (Foto: AP) Merck & Co.

Frankfurt Die Aktivitäten bei Übernahmen und Fusionen in der Pharmabranche waren im ersten Halbjahr eher verhalten. Doch mit den Spekulationen um das amerikanische Biotech-Unternehmen Seagen erhalten Prognosen für eine neue M&A-Welle nun neue Nahrung.

Einem Bericht des „Wall Street Journals“ zufolge erwägt der amerikanische Pharmariese Merck & Co. einen Kauf des börsennotierten Biotech-Unternehmens, das ursprünglich als Seattle Genetics firmierte. Finanzkreise sehen darüber hinaus aber auch Konzerne wie Pfizer, Johnson & Johnson oder Sanofi als mögliche Interessenten für das Unternehmen.

Sollte es tatsächlich zu einem Deal kommen, würde das auf die bisher größte Übernahme in dem Sektor in diesem Jahr hinauslaufen. Seagen wird an der Börse derzeit mit rund 30 Milliarden Dollar bewertet, nachdem die Aktie am letzten Freitag in Reaktion auf die Spekulationen um rund 13 Prozent zugelegt hatte.