Biotech-Industrie Curevac holt Sanofi-Manager als neuen Chef – Aktie steigt bis zu 29 Prozent

Alexander Zehnder löst im April CEO Franz-Werner Haas ab. Er soll den Neustart von Curevac in der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und -Medikamenten voranbringen.

Nach dem Flop mit dem Impfstoff richtet sich das Unternehmen neu aus. (Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur) Curevac-Zentrale in Tübingen

Frankfurt Nach intensiver Suche in den letzten Wochen hat die Biotech-Firma Curevac jetzt einen neuen Vorstandschef gefunden: Bereits zum 1. April soll der bisherige Sanofi-Manager Alexander Zehnder die Führung bei dem Tübinger mRNA-Spezialisten übernehmen, wie Curevac am Montag bekannt gab.

Zehnder wird dann den bisherigen Firmenchef Franz-Werner Haas ablösen, der nach mehr als zehn Jahren im Vorstand und drei Jahren als CEO ausscheiden wird. Haas’ Vertrag war im vergangenen Jahr noch um ein Jahr bis Mitte 2023 verlängert worden. Das Handelsblatt hatte im Dezember berichtet, dass Curevac einen Nachfolger sucht.

Investoren werteten den geplanten Führungswechsel positiv. Die Curevac-Aktie, die in den vergangenen Monaten erheblich an Wert verloren hatte, legte bis zum Montagnachmittag in Frankfurt zeitweise um bis zu 29 Prozent auf 9,70 Euro zu.

Curevac-Aktie noch immer weit unter Allzeithoch