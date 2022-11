Biotechindustrie Curevac will Anfang 2023 erste Ergebnisse zu neuen Impfstoffen gegen Corona und Grippe vorlegen

Das Unternehmen sieht sich bei der Entwicklung auf gutem Weg. Die Abwicklungskosten des 2021 zurückgezogenen Covid-19-Impfstoffkandidaten sind fast bewältigt.

Das Unternehmen spürt immer noch die finanziellen Folgen des Impfstoff-Rückschlags aus dem vergangenen Jahr. (Foto: dpa) Curevac

Frankfurt. Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac will voraussichtlich im ersten Quartal 2023 klinische Daten zu seinen Covid-19- und Grippe-Impfstoffkandidaten vorstellen. Die Studien seien auf dem besten Weg, in naher Zukunft wichtige Daten zu liefern, sagte Vorstandschef Franz-Werner Haas am Mittwoch bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal.

Alle Kandidaten, die das Unternehmen gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern Glaxo-Smithkline (GSK) entwickelt, basieren auf Curevacs mRNA-Technologie der zweiten Generation und werden als Auffrischungsimpfung getestet. Derzeit laufen die ersten von drei klinischen Phasen.

Das Biotechunternehmen hatte Ende März 2022 eine Studie seines neuen Impfstoffkandidaten (CV2CoV) gegen Corona begonnen. Die Daten aus der ersten klinischen Phase sollten ursprünglich Ende dieses Jahres vorgestellt werden.

Curevac wurde von Impfstoff-Flop stark belastet