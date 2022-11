Biotechnologie Crispr/Cas: Erste Therapie auf Basis der Genschere ist auf dem Weg zur Zulassung

Mit dem Produkt wollen die Biotechfirmen Vertex und Crispr Therapeutics eine seltene Erbkrankheit heilen. Es könnte den Weg für weitere Gentherapien ebnen.

Eine erfolgreiche Markteinführung der Gentherapie Exa-cel wäre für das Unternehmen ein zweiter maßgeblicher Durchbruch in der Produktentwicklung. (Foto: Vertex Pharmaceuticals) Produktion bei Vertex

Frankfurt Zehn Jahre nach dem Durchbruch in der Wissenschaft bahnt sich für die Genschere Crispr/Cas die erste reguläre Anwendung in der Medizin an. Im Laufe der kommenden Wochen will die US-Biotechfirma Vertex Pharmaceuticals ein erstes auf der Technologie basierendes Produkt bei der europäischen Arzneimittelagentur Ema einreichen.

Es handelt sich dabei um die Gentherapie namens Exa-cel, die Vertex in Kooperation mit der Schweizer Biotechfirma Crispr Therapeutics entwickelt hat. Diese soll im Kampf gegen Sichelzellenanämie und Beta-Thalassämie eingesetzt werden.

Beides sind Erbkrankheiten, die durch Mutationen im Hämoglobin-Gen verursacht werden und mit zum Teil schwerwiegenden Funktionsstörungen der roten Blutzellen einhergehen. Betroffen sind schätzungsweise 32.000 Menschen in Europa und den USA sowie eine noch deutlich größere Zahl in den afrikanischen Ländern.