Biotechnologie Milliardendeal für Münchener Biotech-Start-up Tubulis

Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb stärkt über eine Allianz mit Tubulis seine Onkologie-Pipeline. Für die neuartigen Krebstherapien könnte mehr als eine Milliarde Dollar fließen.

Das junge Biotech-Unternehmen könnte mit der Partnerschaft über eine Milliarde Dollar verdienen. (Foto: Tubulis) Tubulis-Logo

Frankfurt Das Münchener Biotech-Unternehmen Tubulis hat einen potenziell milliardenschweren Deal mit dem amerikanischen Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) vereinbart. BMS zahlt für den Zugriff auf die von Tubulis entwickelten Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) direkt knapp 23 Millionen Dollar, hinzu kommen mögliche erfolgsabhängige Zahlungen von mehr als einer Milliarde Dollar. Dies gab Tubulis am Donnerstag bekannt.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sind Krebsmedikamente, die schonender wirken sollen als herkömmliche Chemotherapien. Die bei diesen verwendeten Zellgifte werden dabei an einen Antikörper gekoppelt. Dieser leitet sie gezielt zu den Tumorzellen und schützt so das gesunde Gewebe vor den Wirkstoffen. Das reduziert die Nebenwirkungen der Krebstherapien, ermöglicht höhere Dosierungen und verbessert so die Bekämpfung der Tumorzellen und die Lebensqualität der Patienten.

Einige Medikamente auf Basis der Technologie zeigten in den letzten Jahren in klinischen Studien eine sehr gute Wirksamkeit, etwa das Brustkrebsmittel Enhertu von Daiichi Sankyo und Astra-Zeneca.

Neue Krebsmedikamente: Pharmakonzerne zahlen Milliarden ADC