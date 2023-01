Biotechnologie Moderna punktet mit Impfstoff gegen RS-Virus

Der mRNA-Spezialist legt positive Daten für einen Impfstoffkandidaten gegen die weit verbreitete Atemwegserkrankung vor – und konkurriert damit gegen Pfizer und GSK.

Moderna will seinen RSV-Impfstoff noch in der ersten Jahreshälfte 2023 in den USA und in Europa zur Zulassung einreichen. (Foto: dpa) Moderna

Frankfurt Mit einer weiteren positiven Studie hat der US-Biotech-Konzern Moderna die Leistungsfähigkeit seiner mRNA-Technologie untermauert. Sein Impfstoffkandidat „mRNA-1345“ gegen das respiratorische Synzytialvirus (RSV) erzielte in einer großen Phase-3-Studie eine vorläufige Wirksamkeit von knapp 84 Prozent, wie Moderna am späten Dienstagabend bekannt gab.

Der mRNA-basierte Impfstoff zeigte damit eine ähnlich hohe Effektivität wie konkurrierende Vakzinkandidaten von Pfizer und GSK, für die im vergangenen Jahr Daten publiziert wurden. Moderna will den Impfstoff nun noch in der ersten Jahreshälfte in den USA und in Europa zur Zulassung einreichen. Die Moderna-Aktie legte in Reaktion auf die Daten im vorbörslichen Handel am Mittwoch um mehr als sechs Prozent zu, was einem Zugewinn von mehr als vier Milliarden Dollar an Börsenwert entspricht.