Biotechunternehmen Biontech und Pfizer testen neuen Corona-Impfstoff

Biontech und Pfizer starten eine Studie mit einem Corona-Impfstoff der nächsten Generation. Der Impfstoff soll einen verbesserten Schutz vor Covid-19 bieten.

Biontech und Pfizer beginnen mit einem neuen Corona-Impfstoffkandidaten die Phase-2-Studie. (Foto: dpa) Corona-Impfstoff

Frankfurt Biontech kommt mit der Entwicklung eines verbesserten Covid-19-Impfstoffs der nächsten Generation voran. Mit dem Impfstoffkandidaten „BNT162b5“ habe eine klinische Phase-2-Studie begonnen, teilten Biontech und sein US-Partner Pfizer am Mittwoch mit. An der Studie in den USA sollen rund 200 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 55 Jahren teilnehmen. Diese müssen mindestens 90 Tage vor der ersten Impfung im Rahmen der Untersuchung eine Auffrischungsdosis mit einem in den USA zugelassenen Corona-Impfstoff erhalten haben.

Mit dem neuen Impfstoff wollen die Unternehmen eine höhere Immunantwort und einen verbesserten Schutz vor Covid-19 erreichen. Die Dosierung beträgt wie bei dem bestehenden Impfstoff Comirnaty von Biontech und Pfizer für Erwachsene 30 Mikrogramm. Der sogenannte bivalente Impfstoff setzt sich aus RNA-Sequenzen zusammen, die für stabilisierte Spikeproteine des Wildtyps des Coronavirus sowie die Omikron-Subvariante BA.2 kodieren. Es handelt sich dabei um den ersten einer Reihe von Impfstoffkandidaten mit einem angepassten Design, an den die beiden Unternehmen arbeiten. Die Studie soll sechs Monate laufen, wann Ergebnisse zu erwarten sind, steht noch nicht fest. Für ihren Omikron-Booster, der den bestehenden Impfstoff Comirnaty mit einem Impfstoffkandidaten kombiniert, der an das Spikeprotein der Omikron-Variante BA.1 angepasst ist, hatten Biontech und Pfizer kürzlich die Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt. Biontech hofft nach früheren Angaben mit grünem Licht bis zum Herbst. Mehr: Impfstoff gegen Gürtelrose: Biontech und Pfizer erweitern mRNA-Sortiment Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

