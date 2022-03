Biotechunternehmen Morphosys muss nach US-Zukauf mehr als 200 Millionen Euro abschreiben

Morphosys hatte Constellation Pharma für bis zu 1,7 Milliarden Dollar übernommen. Nun fällt in diesem Prozess eine hohe Abschreibung an.

Frankfurt Das Biotechunternehmen Morphosys muss nach der Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals Hunderte Millionen Euro abschreiben. Nach der Konsolidierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Constellation wird bei Morphosys eine Abschreibung von rund 231 Millionen Euro fällig, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte.

Seine finanzielle Ressourcen will Morphosys nur noch auf die fortgeschrittenen Projekte aus der Medikamentenpipeline von Constellation konzentrieren. Die Projekte in der frühen Entwicklung sollen dagegen nicht weiter verfolgt und die in den USA angesiedelten Aktivitäten im Zusammenhang mit den Abteilungen für Forschungsbiologie und Arzneimittelforschung von Constellation eingestellt werden.

Morphosys will nun alle Laboraktivitäten an seinem deutschen Forschungszentrum in Planegg bei München zentralisieren. Da die frühe Pipeline Teil des Geschäftswerts bei der Übernahme von Constellation war, fallen nun die Abschreibungen bei dem Konzern an.

Die Abschreibung ist nicht zahlungswirksam und wird sich auf die betrieblichen Aufwendungen von Morphosys für das vierte Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auswirken. Seine Bilanz will das Unternehmen am 16. März veröffentlichen.

Morphosys hatte Constellation Pharma für bis zu 1,7 Milliarden Dollar übernommen und sich damit unter anderem zwei neue Krebsarzneien gesichert, die sich in der mittleren bis späten Phase der klinischen Entwicklung befinden. Zur Finanzierung des Deals, der an der Börse schlecht angekommen war, vereinbarte die Firma eine umfangreiche Partnerschaft mit dem US-Pharma-Finanzunternehmen Royalty Pharma.