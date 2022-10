Biotechunternehmen Morphosys senkt Umsatzprognose für Krebsmittel in den USA

Das Biotechunternehmen muss seine Umsatzerwartungen nach unten korrigieren. Grund ist zunehmend mehr Wettbewerb in der Onkologie.

Das Mittel Monjuvi wurde vor rund zwei Jahren in den USA zugelassen und wird gegen diffuse großzellige B-Zell-Lymphome (DLBCL) eingesetzt. (Foto: imago images / Westend61) Forscherin

Düsseldorf Das Biotechunternehmen Morphosys hat seine Umsatzerwartung für sein wichtiges Produkt Monjuvi in den USA erneut nach unten korrigiert. Für das Gesamtjahr 2022 erwarte Morphosys nach einem „sequenziellen Umsatzrückgang“ für das Mittel im dritten Quartal nun einen Netto-Produktumsatz von Monjuvi in den USA in Höhe von rund 90 Millionen Dollar, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Zuvor hatte es noch 90 bis 110 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Die übrige Finanzprognose für 2022 bleibe aber unverändert. Morphosys-Aktien notierten gegen Mittag mit einem Minus von rund vier Prozent bei 21,62 Euro.

Vor gut zwei Jahren hatte Morphosys mit Monjuvi die Zulassung für sein erstes eigenes Medikament in den USA erhalten. Das Mittel wird zur Behandlung von Patienten mit diffusen großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) eingesetzt - eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Ein Jahr später folgte grünes Licht in der EU.

Fast 40 Prozent des Morphosys-Halbjahresumsatzes von knapp 101 Millionen Euro stammten zuletzt von Monjuvi. Allerdings bekommt die Firma in den USA zunehmend Wettbewerb bei dem Mittel zu spüren und senkte deshalb bereits im Juli die Prognose für den Monjuvi-Produktumsatz in den USA in diesem Jahr. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Morphosys will bis 2025 weiteres Krebsmittel auf den Markt bringen