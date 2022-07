Börse Nach Milliarden-Abschreibung: Siemens-Aktie zeitweise unter Druck

Der Technologiekonzern wollte mit seiner neuen Digitalstrategie den Sprung in die Zukunft wagen. Doch nun müssen erst einmal Altlasten bereinigt werden.

Die Abspaltung sorgt für einen niedrigeren Gewinn beim einstigen Mutterkonzern Siemens. (Foto: dpa) Siemens Energy

München Die Aktie hat auf die Milliardenabschreibung bei Siemens mit leichten Verlusten reagiert. Der Kurs des Technologiekonzerns sank am Freitag nach Börseneröffnung stärker als der Dax, zwischenzeitlich um knapp zwei Prozent auf gut 95 Euro.

Siemens hatte am Donnerstagabend eine außerplanmäßige Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf die 35-Prozent-Beteiligung an Siemens Energy angekündigt. Der Kurs der Energietechnik-Abspaltung war seit Jahresbeginn auch wegen anhaltender Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa um mehr als ein Drittel auf rund 14 Euro gefallen.

„Wie wir bereits in der Vergangenheit betont haben, wollen wir unsere Beteiligung an Siemens Energy klar weiter reduzieren“, sagte ein Sprecher am Freitag in München. „Im Interesse unserer Aktionäre werden wir aber - abhängig vom Marktumfeld - umsichtig entscheiden, was das Timing betrifft.“