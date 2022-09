Vor einem halben Jahr hatte Porsche seine Börsenpläne öffentlich gemacht. Jetzt hat der Volkswagen-Aufsichtsrat die Freigabe für das Listing erteilt.

Ende des Monats könnte der Börsenhandel beginnen. (Foto: dpa) Porsche

Düsseldorf, Frankfurt Die Aktien des Sportwagenherstellers Porsche könnten in wenigen Wochen an der Börse gehandelt werden. Der Volkswagen-Aufsichtsrat hat den Börsenplänen seiner ertragsstarken Stuttgarter Tochter am späten Montagabend grundsätzlich zugestimmt, wie der Konzern in Wolfsburg bestätigte. Porsche könnte einer der größten europäischen Börsengänge werden. Unternehmens- und Finanzkreisen zufolge wird eine Bewertung von 60 bis 80 Milliarden Euro angepeilt.

Wie der VW-Konzern weiter erläuterte, haben Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beschlossen, die geplante Erstnotiz für Ende September oder Anfang Oktober anzustreben. Allerdings vorbehaltlich der „weiteren Kapitalmarktentwicklungen“ – ließe sich an der Börse aufgrund des schwachen Markts ein zu geringer Preis erzielen, würde das Projekt abgesagt. 60 Milliarden Euro gelten dabei als Schmerzgrenze.

„Der Börsengang der Porsche AG gäbe der Transformation von Volkswagen spürbaren Rückenwind“, sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen