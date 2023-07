Börsengang Thyssen-Krupp-Tochter Nucera will Aktien zu 20 Euro ausgeben

Beim Wasserstoff-Unternehmen Nucera werden die Vorbereitungen für den Börsengang konkreter: Das Unternehmen will mit der Erstnotiz 605 Millionen Euro einnehmen und so das Geschäft ausbauen.

Thyssen-Krupp plant den Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera am 7. Juli. (Foto: dpa) Thyssen-Krupp Nucera in Dortmund

Frankfurt Die Wasserstoff-Tochter von Thyssen-Krupp will ihre Aktien für 20 Euro das Stück ausgeben. Das teilten die Banken, die den Börsengang organisieren, am Montag gegenüber den Investoren mit. Damit läge der Ausgabepreis grob in der Mitte der bisherigen Angebotsspanne. Diese finale Indikation erfolgte – wie bei Börsengängen üblich – vor Schließung der Angebotsbücher. In der Regel stimmt die sogenannte „Final Price Guidance“ mit dem tatsächlichen Angebotspreis überein. Nucera hatte die Aktien in einer Preisspanne von 19 bis 21,50 Euro angeboten. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme ab.

Bei einem Preis von 20 Euro je Aktie ergibt sich eine Börsenbewertung für Nucera von rund 2,53 Milliarden Euro. Die Bücher sind bis Mittwochmittag geöffnet, die Erstnotiz ist für Freitag geplant. Der Börsengang bringt Nucera damit 605 Millionen Euro ein, einschließlich Mehrzuteilungsoption. Bis zu 24 Prozent der Nucera-Aktien sollen nach dem Börsengang im Besitz neuer Aktionäre sein.