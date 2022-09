Börsengang Volkswagen-Aufsichtsrat stimmt zu: Porsche darf an die Börse

Düsseldorf, Frankfurt Die Aktien des Sportwagenherstellers Porsche könnten in wenigen Wochen an der Börse gehandelt werden. Der Volkswagen-Aufsichtsrat hat den Börsenplänen seiner ertragsstarken Stuttgarter Tochter am späten Montagabend grundsätzlich zugestimmt, wie der Konzern in Wolfsburg bestätigte. Porsche könnte einer der größten europäischen Börsengänge werden. Eine Bewertung von bis zu 80 Milliarden Euro ist möglich.

Wie der VW-Konzern weiter erläuterte, haben Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beschlossen, die geplante Erstnotiz für Ende September oder Anfang Oktober anzustreben. Damit wird die sogenannte „Intention to float“ gestartet, so der Fachbegriff an den Finanzmärkten. Allerdings gelte weiterhin die Einschränkung, dass die endgültige Entscheidung über den Börsengang von den „weiteren Kapitalmarktentwicklungen“ abhängig gemacht werde. „Der Börsengang der Porsche AG gäbe der Transformation von Volkswagen spürbaren Rückenwind“, sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz.

„Das ist ein historischer Moment für Porsche.“, sagt auch Porsche-Chef Oliver Blume. „Wir glauben, dass ein Börsengang für uns ein neues Kapitel mit größerer Unabhängigkeit als einer der weltweit erfolgreichsten Sportwagenhersteller aufschlagen würde. Wir bekämen die Möglichkeit, unsere Strategie weiter erfolgreich umzusetzen.“

Auch die Familienholding Porsche SE steht hinter den Börsenplänen des gleichnamigen Autoherstellers. Vorstand und Aufsichtsrat der Stuttgarter Holding, in der die Familie Porsche-Piëch ihre Anteile gebündelt hat, gaben den Börsenplänen am Abend ebenfalls grundsätzliche ihre Zustimmung. Die Holding wolle die Transaktion weiterverfolgen „und in die nächste Phase der Vorbereitungen eintreten“, hieß es am Abend. Die Porsche SE – und damit letztlich die Familie – würde vom Börsengang profitieren, weil ihr im Rahmen des IPO zusätzlich ein größeres Aktienpaket des Sportwagenherstellers angedient werden soll.

Die grundsätzliche Freigabe des Porsche-Börsenganges durch den VW-Aufsichtsrat bedeutet allerdings nicht, dass es auf jeden Fall dazu kommen wird. Die endgültige Entscheidung fällt erst in den nächsten Wochen mit dem Preissetzungsverfahren unter Investoren, mit dem auch die finale Marktkapitalisierung einer künftig börsennotierten Porsche AG bestimmt würde. 60 Milliarden Euro gelten dabei als Schmerzgrenze. Liegt der Porsche-Marktwert darunter, könnte Volkswagen die Börsenpläne doch noch anhalten.

Der Volkswagen-Konzern hat in den vergangenen Jahren wiederholt leidvolle Erfahrungen mit seinen Börsenplänen machen müssen, zum letzten Mal mit der Lastwagen-Sparte Traton, deren Aktien seit gut drei Jahren an der Börse gehandelt werden. Nachdem der VW-Konzern damals zunächst einen Traton-Teilbörsengang angekündigt hatte, wurden die Pläne nach wenigen Wochen wieder verworfen. Noch einige Wochen später kam es dann doch zum IPO, allerdings nur mit zehn Prozent der Traton-Aktien.

Unter Compliance-Gesichtspunkten bringt der geplante Börsengang von Porsche größere Komplikationen mit sich. Denn etliche Topmanager von Volkswagen sitzen zusätzlich auf wichtigen Posten bei der Porsche SE. Das gilt ebenso für etliche Vertreter aus den Aufsichtsräten, besonders für die Familie Porsche-Piëch, die sowohl im Kontrollgremium des Volkswagen-Konzerns als auch in der PSE stark vertreten ist. Das Problem: Der VW-Konzern als Verkäufer hat eigentlich Interesse an einem hohen Verkaufspreis für die Porsche-Anteile. Auf PSE-Seite gilt das genaue Gegenteil, die Familienholdung will möglichst wenig zahlen.

Volkswagen und Porsche haben deshalb eine Reihe von Rechtsgutachten eingeholt, um Interessenskonflikte und mögliche spätere Aktionärsklagen zu vermeiden. Zudem haben die Familienvertreter am Montag in der VW-Aufsichtsratssitzung nicht an der Abstimmung über den Börsengang teilgenommen. Dasselbe gilt für VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, der zugleich auch Vorstandsvorsitzender der Porsche SE ist.

Unbelastet sind hingegen die meisten Gewerkschaftsfunktionäre und die Vertreter des Landes Niedersachsen. Porsche-Betriebsratschef Werner Weresch durfte wegen möglicher Interessenskonflikte ebenfalls nicht mit abstimmen. Auch die beiden Vertreter der katarischen Staatsholding dürften sich nicht an der Abstimmung beteiligt haben. Das Emirat wird wahrscheinlich als Ankeraktionär einen größeren Teil der Porsche-Aktien übernehmen.

Nach anfänglicher Skepsis wächst unter Investoren inzwischen die Zustimmung zu den Börsenplänen für Porsche. „Wir haben Vertrauen in den Börsengang“, meinte Daniel Röska, Automobilanalyst beim US-amerikanischen Investmenthaus Bernstein. Die abschließende Bewertung von Porsche vor einem offiziellen Börsenstart spiele eine entscheidende Rolle. „Je niedriger die Bewertung ausfällt, umso besser ist es für die Familienholding Porsche SE und umso schlechter für Volkswagen“, so Röska weiter.

Der VW-Aufsichtsrat hat den Börsenplänen für Porsche zugestimmt.

Mit der offiziellen Ankündigung der Börsengangs, der der größte IPO Europas seit mehr als zehn Jahren werden könnte, beginnt die in der Regel vierwöchige Vermarktungsphase. Zunächst wirbt das Porsche-Management rund zwei Wochen lang in Roadshows vor potenziellen Aktionären, dann wird ein Börsenprospekt einschließlich einer Preisspanne für die künftigen Porsche AG-Aktien veröffentlicht.

In den folgenden zwei Wochen können Investoren dann für Porsche-Aktien im sogenannten Bookbuilding bieten. Zum Abschluss dieser Phase setzen die begleitenden Banken den Emissionspreis fest und entscheiden, welche Bieter wie viele Aktien erhalten. Der Autokonzern bestätigte am Abend, dass VW-Großaktionär Katar mit 4,99 Prozent eine der größten Zuteilungen erhalten soll. Anfang Oktober könnte das Porsche-Papier erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden, wenn das Marktumfeld nicht entscheidend schlechter wird. Auch Privatanleger sollen das Porsche-Papier erwerben können.

Bei dem Börsengang wird Investoren ausschließlich ein 25-prozentiger Anteil an den stimmrechtslosen Vorzugsaktien der Porsche AG angeboten. Über den zeitgleichen Verkauf eines 25-prozentigen Anteils der stimmberechtigten Stammaktien an die Porsche-Piëch-Familie will diese ihre Macht beim Sportwagenhersteller deutlich ausbauen. 75 Prozent der Stämme verbleiben beim Volkswagen-Konzern, an dem die Familien über ihre Holding Porsche SE derzeit 53 Prozent der Stimmrechte halten.

Dem Mutterkonzern Volkswagen könnten über den Verkauf der Porsche-Aktien 15 Milliarden zufließen. Allerdings will VW rund die Hälfte davon als Sonderdividende ausschütten, was es der Porsche-Piëch-Familie erleichtern soll, Porsche-Stammaktien zu kaufen. Die verbleibenden Erlöse will VW in Zukunftsprojekte von Batterietechnik bis Software investieren.

VW hatte bereits am 24. Februar seine Absicht erklärt, Porsche noch 2022 an die Börse bringen zu wollen – genau an dem Tag, an dem die russische Armee in der Ukraine einmarschierte. Seitdem herrschte Ungewissheit, ob Volkswagen die Pläne überhaupt realisieren kann. Die hohe Volatilität an den Kapitalmärkten hat dazu geführt, dass in Europa in diesem Jahr fast keine Unternehmen ein Listing wagten.

In einem volatilen Markt müssen sich Investoren zumeist erst mit Verlust von bestehenden Aktienengagements trennen, bevor sie Geld für Käufe von Neuemissionen zur Verfügung haben. Ihr Appetit auf Neulinge ohne nachgewiesene Erfolgsbilanz an der Börse ist daher begrenzt. Die begleitenden Investmentbanken und Berater schauen bei Neuemissionen auf den Volatilitätsindex, einen Gradmesser für die Schwankungsanfälligkeit der Aktienkurse. Investmentbankern zufolge gelten IPOs als gut machbar, wenn der Index bei maximal 20 bis 25 Punkten liegt. Darüber wird es kritisch. Am Dienstag lag die Volatilität im Dax bei knapp 29.

