Börsengang Wasserstoff-Tochter von Thyssen-Krupp: Leichtes Plus beim Börsenstart

Frankfurt Thyssen-Krupp Nucera ist mit leichtem Kursgewinn in den Handel gestartet. Die Nucera-Aktie legte am Freitagmorgen zu und notierte bei 20,20 Euro. Die Wasserstoff-Tochter des Industriekonzerns legte an diesem Freitag ihren Start auf dem Frankfurter Börsenparkett hin.

Ausgegeben wurden die Aktien für 20 Euro das Stück, der Ausgabepreis liegt grob in der Mitte der Angebotsspanne. Damit wird Thyssen-Krupp Nucera mit 2,53 Milliarden Euro bewertet.

Es ist die erste Neuemission an der Frankfurter Börse seit etwa einem halben Jahr. Der Börsengang bringt Nucera 605 Millionen Euro ein, einschließlich Mehrzuteilungsoption. 526 Millionen Euro dieser Summe fließen Nucera zu. Das Unternehmen will sie dafür nutzen, das Geschäft mit der Technologie zur Herstellung von Wasserstoff auszubauen.

Zuletzt hatten Investoren mit vielen Neuemissionen Geld verloren, vor allem die Kurse von Wasserstoffunternehmen stehen gegenwärtig unter Druck. Das Unternehmen äußert sich optimistisch: „Wir haben eine starke Belebung im Markt feststellen können und der Volatilitätsindex ist deutlich unter 20 gesunken,“ sagt der Finanzvorstand von Thyssen-Krupp Nucera, Arno Pfannschmidt, dem Handelsblatt. Zwar sei das Marktumfeld anspruchsvoll, doch für Nucera sei der Zeitpunkt dennoch richtig.

Nicht nur liege der Ausgabepreis in der Mitte der Angebotsspanne. Gemeinsam mit dem saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF), der sechs Prozent der Aktien übernimmt, und dem Paribas Energy Transition Fund mit 3,5 Prozent seien zwei Cornerstone-Investoren gefunden worden, die Stabilität geben. „Das ist ein starkes Signal an andere Marktteilnehmer, dass wir das Buch voll bekommen. Wir haben eine höhere Nachfrage, als wir bedienen können“, so Pfannschmidt.

Thyssen-Krupp will Mehrheit behalten

Vor allem die lange Erfahrung im Bau von Chlor-Alkali-Elektrolyseanlagen schaffe Vertrauen für das Elektrolysegeschäft mit Wasserstoff. Weltweit habe Nucera bereits mehr als 600 der Anlagen installiert. Das hergestellte Chlor wird zum Beispiel für die Reinigung von Trinkwasser genutzt oder als Basisstoff für Chemieunternehmen.

Thyssen-Krupp will seine Beteiligung im Zuge des Börsengangs auf 50,2 Prozent reduzieren. Derzeit hält Thyssen-Krupp 66 Prozent der Anteile an Nucera, während die übrigen 34 Prozent beim italienischen Partner De Nora liegen. 24 Prozent sind künftig in Streubesitz.

Die Wasserstofftochter entwickelt Technologie für Elektrolyseanlagen, mit denen grüner Wasserstoff im industriellen Maßstab hergestellt werden kann. Der Fokus des Geschäfts von Nucera liegt aktuell auf Europa und Nordamerika. Durch die massive Förderung im Zuge des Inflation Reduction Act (IRA) seien die Wachstumschancen gerade in den USA besonders gut, gibt das Unternehmen an.

Eigentlich hatte Thyssen-Krupp das Tochterunternehmen bereits im vergangenen Jahr an die Börse bringen wollen. Wegen der volatilen Marktbedingungen hatte der Konzern dann aber zunächst Abstand von diesen Plänen genommen.

In der gegenwärtigen Situation wären die hohen Investitionen, die Nucera in den kommenden Jahren tätigen will, für den Konzern allein nicht zu schultern gewesen. Denn um sich international gegen Wettbewerber zu behaupten, muss Nucera expandieren: Für Forschung und Entwicklung erwartet die Wasserstofftochter hohe Aufwendungen. So sollen bis 2026 zwischen 150 und 250 Millionen Euro in Forschung und ein ähnlich hoher Betrag in weitere Investitionen gesteckt werden – insgesamt werden dafür rund 500 Millionen Euro gebraucht.

Nur wenige Neuemissionen in Deutschland

Der geplante Börsengang von Thyssen-Krupp Nucera ist der zweite größere Börsengang in diesem Jahr in Deutschland. Das Debüt des Internetdienstleisters Ionos floppte allerdings im Frühjahr – das Marktumfeld derzeit gilt trotz der zuletzt erreichten Höchststände beim Dax als anspruchsvoll.

Investoren sind bei Neuemissionen weiterhin zurückhaltend. Für den Sommer sind in Deutschland keine weiteren Deals in Planung. Für den Herbst erwarten Banker eine Handvoll IPOs, etwa die von Glasverpackungshersteller Schott Pharma oder vom Panzergetriebehersteller Renk.

