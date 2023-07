Bosch, Continental, ZF Chinas Autoindustrie wird für Zulieferer immer wichtiger

Statt bei Audi oder Mercedes setzen hiesige Autozulieferer neue Komponenten vermehrt zuerst in China ein. Damit wollen sie der deutschen Krise entgehen – doch das ist riskant.

Der chinesische Hersteller war Erstkunde für die elektronische Lenkung von ZF. (Foto: IMAGO/VCG) Elektroautos von Nio

Düsseldorf, Stuttgart Auf eines konnten sich die deutschen Autozulieferer immer verlassen: die technologische Spitzenstellung ihrer wichtigsten Abnehmer. Vom Antiblockiersystem ABS bis zur elektronischen Motorsteuerung – stets waren BMW, Mercedes und der VW-Konzern die Ersten in der Branche. Doch das ist offenbar vorbei.

„Chinesische Autohersteller sind bei einer hohen Entwicklungsgeschwindigkeit gleichzeitig extrem technologieaffin und setzen neue Technologien früher ein als andere“, sagt ZF-Vorstand Stephan von Schuckmann dem Handelsblatt. Was viele in der Branche als Bedrohung sehen, ist für den ZF-Manager eine Chance. „Wir industrialisieren bereits heute eine Vielzahl unserer Neuentwicklungen zuerst in China und dann erst in Europa.“

Erstkunde für die elektronische Lenkung („Steer-by-Wire“) war der chinesische Autobauer Nio. Seine 800-Volt-Leistungselektronik für schnelles Laden baut ZF in Topmodelle der chinesischen Autobauer ein.

Bosch, Continental und ZF: Aufträge aus China nehmen zu