Branchenumfrage Steigende Kosten und Bürokratie – Medizinproduktehersteller erwarten weniger Gewinn

Die Branche wächst das zweite Jahr in Folge. 61 Prozent der Unternehmen erwarten steigende Erlöse. Aber: Höhere Preise für Rohstoffe und Energie drücken die Gewinne.

Steigende Rohstoff-, Transport- und Energiekosten belasten auch die Medizintechnikunternehmen in Deutschland. Fertigung bei B. Braun in Melsungen

Frankfurt Nach einem Umsatzeinbruch im ersten Coronajahr erholt sich die Nachfrage nach Medizinprodukten das zweite Jahr in Folge. Die Branche in Deutschland erwartet, in diesem Jahr mit 3,3 Prozent etwas schneller zu wachsen als noch im Vorjahr.

Deutlich gestiegene Kosten drücken aber auf das Ergebnis: Nur elf Prozent der Unternehmen erwarten in diesem Jahr eine Gewinnsteigerung. Das sind zentrale Ergebnisse einer Umfrage des Branchenverbands BVmed, an der sich 120 Unternehmen beteiligt haben.

Die Medizintechnik in Deutschland beschäftigt mehr als 235.000 Menschen und steht für rund 36 Milliarden Euro Umsatz. Die Mehrzahl der Hersteller sind kleine und mittelständische Unternehmen. Laut Branchenumfrage rechnen rund 61 Prozent der befragten Firmen in diesem Jahr mit einem höheren Umsatz als im Vorjahr.