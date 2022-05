Branchenverband ACEA EU-Automarkt bricht auch im April um 20 Prozent ein

Die Pkw-Neuzulassungen sinken EU-weit, doch besonders Italien, Frankreich und Deutschland verkaufen weniger Autos. VW setzt gar 30 Prozent weniger ab.

Auch BMW und Mercedes-Benz büßten zweistellig ein. (Foto: dpa) Volkswagen

Hamburg Lieferkettenprobleme wegen des Ukrainekrieges und der anhaltende Chipmangel haben den Autoabsatz in der EU weiter gesenkt. Im April fielen die Pkw-Neuzulassungen um 20,6 Prozent auf 684.506 Fahrzeuge, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Mittwoch mitteilte.

Mit Ausnahme des ersten Corona-Jahres 2020, als die Produktion zeitweise europaweit stillstand, war dies der schwächste April seit Beginn der Aufzeichnungen. Am stärksten war der Verkaufsrückgang in Italien mit minus 33 Prozent, gefolgt von Frankreich mit minus 22,6 Prozent, Deutschland (minus 21,5 Prozent) und Spanien (minus 12,1 Prozent). In Großbritannien, das nicht mehr zur EU gehört, sanken die Zulassungen um 15,8 Prozent

Der russische Einmarsch hatte bereits im Februar die Probleme der Branche verschärft und bei den Neuzulassungen in der Europäischen Union für den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor 32 Jahren gesorgt. Die Auswirkungen der Lieferausfälle bei Kabelbäumen schlugen erst im März voll zu Buche, als der Absatz um 20,5 Prozent fiel. Fast alle großen Autobauer gerieten in den Abwärtssog. Die Marke VW büßte im April 30 Prozent ein, bei der Opel-Mutter Stellantis waren es minus 32 Prozent. Renault schrumpfte um 18 Prozent. Auch die Premiumhersteller BMW und Mercedes-Benz büßten zweistellig ein. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Lediglich die koreanische Hyundai-Kia-Gruppe und die beiden japanischen Autobauer Honda und Mitsubishi hoben sich vom Negativ-Trend ab. Seit Jahresanfang sanken die Neuanmeldungen aller Hersteller um 14,4 Prozent auf 2,9 Millionen Fahrzeuge. Mehr: Prognose: Autos werden dieses Jahr noch knapper