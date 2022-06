Bremsenkonzern Knorr-Bremse kauft in Spanien für 200 Millionen Euro zu

Der Bremsenkonzern sichert sich Mehrheit an Cojali. Das Unternehmen ist Entwickler eines Systems, das die Ferndiagnose von Fehlern und Schäden an Lkw-Teilen ermöglicht.

München Der Münchner Bremsenkonzern Knorr-Bremse baut mit einer Übernahme in Spanien sein Geschäft mit Lkw-Werkstätten und Flottenbetreibern aus. Knorr-Bremse kauft für rund 200 Millionen Euro eine Mehrheitsbeteiligung von 55 Prozent an Cojali, dem Entwickler und Hersteller eines Systems, das die Ferndiagnose von Fehlern und Schäden an Lkw-Teilen ermöglicht, wie der neue Eigentümer mitteilte.

Mit dem Diagnosesystem Jaltest Diagnostics lasse sich der Zustand der Teile nicht nur in der Werkstatt, sondern auch während der Fahrt überprüfen und die Notwendigkeit einer Wartung oder des Austauschs vorhersagen. Cojali habe 2021 einen Umsatz von 78 Millionen Euro erwirtschaftet und sei sehr profitabel, erklärte Knorr-Bremse.

