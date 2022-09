Brennstoffzellen Norddeutsche Firmen schließen Milliarden-Vertrag über Produktion von Wasserstoff-Lkw

Clean Logistics rüstet Diesel-Laster auf Wasserstoffantrieb um. Jetzt will das junge Unternehmen 5000 Fahrzeuge an den Energie-Dienstleister GP Joule liefern. Die Produktion wird Jahre dauern.

Ein Truck von Clean Logistics steht an einer Wasserstofftankstelle des Dienstleisters GP Joule. (Foto: GP Joule) Wasserstoff tanken

Düsseldorf Die Verkehrswende gestaltet sich im Lastenverkehr weitaus schwieriger als im Privatbereich. Während sich bei Pkw der elektrische Antrieb mit Ladung aus dem Stecker durchgesetzt hat, ist bei Lkw die Brennstoffzelle mit Wasserstoffbetankung noch eine reale Option. Der norddeutsche Lkw-Bauer Clean Logistics bietet entsprechende Fahrzeuge an – und vermeldet jetzt einen Auftrag über gleich 5000 Fahrzeuge.

Der Energie-Dienstleister GP Joule hat sich die wasserstoffbetriebenen 40-Tonner per Rahmenvertrag gesichert. Laut Auftraggeber beläuft sich das Vertragsvolumen auf eine Summe „im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich“. Damit handelt es sich nach Unternehmensangaben um den branchenweit größten Vertrag dieser Art.

Der Energie-Dienstleister wird die Laster in Verbindung mit der entsprechenden Infrastruktur an seine Kunden weiterverkaufen und verleihen. Das Unternehmen aus Reußenköge in Nordfriesland baut Tankstellen und liefert Wasserstoff, der in eigenen Elektrolyseanlagen unter Verwendung von Solar- und Windenergie hergestellt wird.