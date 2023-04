Bundeskanzler eröffnet Hannover Messe „De-Risking statt Decoupling“: Scholz drängt auf Freihandelsabkommen mit Indonesien

Hannover Mit den Worten „Walk the talk“, versprach Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Eröffnungsrede zur diesjährigen Hannover Messe, seinen Worten Taten folgen zu lassen. „In den vergangenen Jahren ist viel liegen geblieben, aber das holen wir jetzt auf.“

Dazu zählt der Bundeskanzler auch ein EU-Freihandelsabkommen mit Indonesien, das in diesem Jahr Partnerland der Hannover Messe ist. „Ich setze mich dafür ein, dass wir dieses Abkommen jetzt endlich über die Ziellinie bringen“, so Scholz. Denn so würde auf einen Schlag ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit weit über 700 Millionen Menschen entstehen.

Um Lieferabhängigkeiten der EU von China zu lösen, drängte der Bundeskanzler in seiner Rede auf einen Ausbau der Rohstoffpartnerschaft mit dem Land. „Wenn es uns gelingt, mehr Verarbeitungsstufen dort anzusiedeln, wo die Rohstoffe im Boden lagern, dann schafft das nicht nur größeren Wohlstand dort vor Ort“, sagte Scholz. „Dann sorgen wir zugleich dafür, dass wir künftig mehr als nur einen Lieferanten haben.“

Dies gelte auch für ein EU-Mercosur-Freihandelsabkommen mit Mexiko, Australien, Kenia und Indien. „Weltweit arbeiten Länder daran, riskante Abhängigkeiten abzubauen,“ erklärte Scholz. Statt eines Decouplings von China forderte Scholz daher ein „De-Risking“: also einen Abbau von Risiken, die aus zu großen Abhängigkeiten entstehen, statt einer gegenseitigen Abschottung der beiden Wirtschaftsräume. Derzeit importiere beispielsweise Deutschland viele Rohstoffe aus China.

„Und das, obwohl die Seltenen Erden, der Kupfer oder der Nickel oft gar nicht aus der Erde dort geholt werden,“ so Scholz. Die Seltenen Erden würden stattdessen in Ländern gefördert, die von ihrem natürlichen Reichtum an Rohstoffen viel zu wenig profitieren. Länder wie Chile, Namibia – und Indonesien.

Mit mehr als fünf Prozent Wirtschaftswachstum befindet sich das diesjährige Partnerland nach der Coronakrise wieder auf einem Erholungskurs – vor allem wegen teuren Rohstoffen, die auf internationalen Märkten Rekordpreise erzielen. Ziel Indonesiens ist es nun, mehr arbeitsintensive Fertigung ins Land zu holen.

Branchenverband: „Befreien Sie uns von Überbürokratisierung“

Bereits 2020 hätte das Land Partnerland werden sollen, doch die Messe war in dem Jahr pandemiebedingt ausgefallen. Auf der Messe, die vom 17. bis zum 21. April stattfindet, präsentiert das Land mehr als 150 Aussteller. Bis zum Jahr 2030 will Indonesien zu den Top Ten der Weltwirtschaftsakteure gehören.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Präsident der Republik Indonesien Joko Widodo und dessen Ehefrau Iriana bei der Eröffnung der Hannover Messe. (Foto: IMAGO/localpic) Hannover Messe

„Wenn wir vom 21. Jahrhundert zu Recht als asiatisches Jahrhundert sprechen, dann führt an Indonesien kein Weg vorbei,“ erklärte Scholz und bedankte sich bei dem Partnerland für die Teilnahme. Indonesiens Präsident Joko Widodo, der auch an der Eröffnungsfeier teilnahm, lud die deutsche Industrie dazu ein, sich an der „Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu beteiligen.“

Bundeskanzler Scholz wies zudem darauf hin, dass Deutschland sein Investitionstempo erhöhen müsse. Hierzu brauche es Verlässlichkeit für die Investoren, ein schnelles „Deutschland-Tempo“ bei Genehmigungen, sowie die nötigen Fachkräfte. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erfordere riesige Investitionen. So müssten pro Tag vier bis fünf Windräder, mehr als 40 Fußballfelder Photovoltaik-Anlagen, 1600 Wärmepumpen und vier Kilometer Übertragungsnetze gebaut werden.

„Für solche Ergebnisse bleibe ich gerne mal drei Tage am Stück wach,“ kündigte Scholz an.

Doch für eine wettbewerbsfähige Industrie sei auch zwingend erforderlich, Hemmnisse wie eine Überbürokratisierung und zu strenge Regularien in Deutschland abzumildern, erklärte der Präsident des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Gunther Kegel, während der Eröffnung.

„Vertrauen Sie und Ihre Regierung mehr auf das umsichtige und verantwortungsvolle Handeln der Unternehmen und befreien Sie uns entschlossen von Überbürokratisierung und Regulierung,“ forderte Kegel an Scholz gerichtet. Die Bürokratie stelle gerade für kleine und mittlere Unternehmen in der Industrie eine kaum zu stemmende Belastung dar, berichtete der Präsident des Branchenverbands.

„Dabei ist die Verbesserung und Optimierung bestehender Regulierungen unter Beibehaltung aller Schutzzölle nicht ausreichend,“ so Kegel. Wenn man Marktkräfte für den Klimaschutz mobilisieren wolle, müssen Regulierungen ganz gestrichen, hinderliche Gesetze zumindest zeitweise ausgesetzt und das Maß neuer Regeln auf ein absolutes Minimum reduziert werden. „Man kann kein Omelett backen ohne ein Ei zu zerschlagen!“

Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger forderte in ihrer Rede: „Keine Scheuklappen und weniger rote Linien.“ Internationale Partnerschaften seien zwar die Antwort auf sich verändernde Zeiten – doch Deutschland müsse dafür ein attraktiver Partner sein. „Auch bei der Technologieoffenheit müssen wir uns mehr trauen,“ so Stark-Watzinger.

Klimaschutz und Energieeffizienz sind Themen der Messe

Die Messe war 2020 pandemiebedingt ausgefallen und hatte ihr Programm in den beiden vergangenen Jahren stark verkleinern müssen. In diesem Jahr verzeichnet die Veranstaltung jedoch wieder mehr Teilnehmer: Rund 4000 Aussteller präsentieren sich bis zum 21. April auf dem Messegelände in Hannover. Dazu gehören etwa Siemens, SAP und Festo. Außerdem hätten sich etliche Mittelständler angemeldet, hatte Messechef Jochen Köckler am Mittwoch auf dem Messegelände angekündigt. Zudem kommen auch mehr als 300 Startups nach Hannover.

Kernthemen der diesjährigen Messe sind Technologien für den Klimaschutz und Energieeffizienz, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Industrie – und der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft: Mehr als 500 Unternehmen präsentieren auf dem Hannover Messegelände ihre Wasserstoff- und Brennstofftechnologien.

