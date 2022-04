BYD, Aiways, MG Absatzplus von 167 Prozent – Chinas Autohersteller starten in Europa durch

München, Düsseldorf Dreiste Kopien, schlechte Qualität: Chinesische Autobauer genießen in Deutschland bis heute einen zweifelhaften Ruf. Zu präsent sind bei vielen noch die Bilder, als 2005 bei einem Landwind auf der Branchenmesse IAA ein Türgriff abfiel. Abschreckende Beispiele finden sich auch in der jüngeren Vergangenheit – vom Zotye SR9, einem billigen Klon des Porsche Macan, bis hin zum Suda SA01, der Anfang 2021 beim ADAC-Crashtest komplett durchfiel.

Doch derart miserable Ergebnisse sind längst die Ausnahme. Die Lernkurve der Chinesen sei „extrem steil“, konstatiert ein Topmanager von Mercedes-Benz. Und mit dem Boom elektrischer Antriebe startet die einst verschmähte Konkurrenz nun allmählich in Europa durch.

Konkret konnten Fahrzeughersteller aus dem Reich der Mitte ihren Absatz in der EU, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz laut Daten der Analysefirma Jato Dynamics im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln – auf rund 66.000 Einheiten. Im Januar und Februar legten die Chinesen mit fast 13.000 ausgelieferten Fahrzeugen in Europa weiter zu. Das entspricht einem Plus von 167 Prozent.

Eigentlich müssten die Werte zumindest in absoluten Zahlen sogar noch höher ausfallen. Denn Jato Dynamics weist die Modelle von Polestar und Lynk & Co, die allesamt in China produziert werden, in seiner Rechnung separat mit Volvo bei der Konzernmutter Geely aus. Werden diese Auslieferungen von Polestar und Lynk in Europa mitberücksichtigt, haben die chinesischen Autobauer 2021 bereits mehr als 93.000 Pkws verkauft und in den ersten beiden Monaten dieses Jahres fast 19.000 Karossen.

Zusammengerechnet kommen die Chinesen mittlerweile auf einen Marktanteil von gut 1,2 Prozent auf dem Kontinent. Das ist zwar nach wie vor überschaubar. Aber das Wachstumstempo der Gruppe ist beachtlich. Und anders als früher handelt es sich bei den neuen chinesischen Angreifern um „sehr ernsthafte Wettbewerber“, konstatiert Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Center Automotive Research (CAR). „Sie kommen fast ausnahmslos mit vollelektrischen Autos oder Plug-in-Hybriden und jeder Menge Softwarefunktionen.“

Die Firmen aus der Volksrepublik versuchen, mit einem „Mehrphasenmodell“ den Markt zu erobern, beobachtet Dudenhöffer. Der Branchenkenner unterteilt die derzeit anrollende Angriffswelle der Chinesen in drei Gruppen.

Die Firmen aus der ersten Kategorie gehen den üblichen Weg im Massenmarkt. Zu ihnen zählen vor allem staatliche Autobauer wie SAIC, die hinter Marken wie MG stehen und kostenbewusste Kunden ansprechen. Die zweite Gruppe ist im Hybrid-Modus unterwegs. Es geht um Fahrzeuge, die in Kooperation mit westlichen Partnern entstehen. Ein Beispiel ist hier die Kleinwagenmarke Smart, die Mercedes nun gemeinsam mit Geely von China aus zum Erfolg führen möchte.

Stand der Technik im Softwarebereich

Die dritte Gruppe besteht aus Start-ups wie Nio oder Xpeng sowie Premiummarken à la Wey von etablierten Herstellern wie Great Wall. Deren Fahrzeuge bestechen mit ausgereiften Lösungen bei Entertainment und automatisiertem Fahren. Sie würden zum Teil den Stand der Technik im Softwarebereich neu definieren, bekundet Dudenhöffer. „Damit sind die Premium-Chinesen näher an Tesla als etwa an Stellantis oder Toyota.“

Das erste neue chinesische Elektro-Start-up, das in Europa ein Fahrzeug auf den Markt brachte, war Aiways. Die Firma mit Sitz in Schanghai lieferte Ende 2020 die ersten Einheiten seines Mittelklasse-SUVs U5 aus. Für unter 40.000 Euro bekommen Kunden rund 400 Kilometer elektrische Reichweite und moderne Assistenzsysteme.

„Die Wahrnehmung von chinesischen Automarken ändert sich gerade massiv“, sagt Alexander Klose, Executive Vice President Overseas bei Aiways. Über die Joint Ventures der deutschen Autobauer mit lokalen chinesischen Anbietern sei in den vergangenen Jahren enorm viel Know-how in der Volksrepublik aufgebaut worden. „Der Großteil unserer Mitarbeiter im Engineering war zuvor in solchen Gemeinschaftsfirmen aktiv. Dieser europäische Einfluss zeigt sich nun bei Design und Qualität.“

Klose ist ein Veteran in der Autoindustrie. Der Manager hat schon für BMW, Ford oder Volvo gearbeitet. Bei Aiways und anderen chinesisches Fahrzeugherstellern fallen ihm die hohen Ansprüche auf, die die Unternehmen an sich selbst stellen. „Daher werden sich die Fahrzeuge auch viel schneller in Europa etablieren, als das vor einigen Jahren bei Anbietern aus Japan oder Korea der Fall war.“

Mit dem U5 hat Aiways als erstes chinesisches Start-up ein Elektroauto auf den europäischen Markt gebracht. (Foto: Aiways) Aiways

2021 konnte Aiways europaweit laut eigenen Angaben bereits mehr als 3000 Fahrzeuge ausliefern. Dieses Jahr rechnet die Firma mit Verkäufen im fünfstelligen Bereich. 2024 soll der Absatz in Europa dann schon sechsstellig sein, unter anderem, weil der Hersteller jedes Jahr ein neues Modell an den Start bringen möchte. Im vierten Quartal 2022 ist etwa der Marktstart des U6, eines Strom-SUVs in Coupé-Form, in Deutschland geplant.

Nio mehr als 33 Milliarden Dollar wert

Ab Ende des Jahres soll hierzulande auch der Nio ET7 verfügbar sein, eine vollelektrische Oberklasselimousine mit gut 700 Kilometer Reichweite. Nio gilt als einer der größten Hoffnungsträger der chinesischen Autoindustrie. Das Start-up ist an der Börse bereits mehr als 33 Milliarden Dollar wert.

Dass Nio mit deutschen Herstellern mindestens auf Augenhöhe ist, zeigt ein Blick in die Technik. Die Fahrzeuge werden mit Lidar-Sensoren ausgestattet, und beim Zentralrechner für das automatisierte Fahren des ET7 kommen bereits jene Chips von Nvidia zum Einsatz, die Mercedes in seinen Fahrzeugen erst ab 2024 einbauen wird.

Eigenen Aussagen zufolge ist auch die Software für das automatisierte Fahren eine Eigenentwicklung von Nio, genauso wie der Sprachassistent Nomi. Damit hat Nio bei wichtigen Bestandteilen der Software einen höheren Eigenentwicklungsanteil als so mancher deutsche Autohersteller.

Xpeng bietet seine Fahrzeuge bereits in Norwegen an. Mit dem P7 hat das chinesische Start-up ein direktes Konkurrenzmodell zum ET7 von Nio im Programm. Auch bei Xpeng kommt die neueste Chipgeneration von Nvidia zum Einsatz. Umgerechnet in Euro wird der P7 in Norwegen für 46.500 Euro angeboten. Nach Norwegen wird Xpeng im laufenden Jahr auch in Schweden, Dänemark und den Niederlanden an den Start gehen. Ein Startdatum für Deutschland gibt es noch nicht.

Der wohl größte Konkurrent aus China heißt allerdings BYD. In China hat BYD Konkurrent Volkswagen bei den Elektroautos bereits überholt. Während VW im vergangenen Jahr mit Mühe und Not rund 93.000 Elektroautos in China abgesetzt hat, waren es bei BYD über 320.000 Einheiten. In Europa ist bislang mit dem SUV Tang nur ein Modell erhältlich. Seit der Verkauf im August 2021 in Norwegen gestartet ist, hat BYD in dem vergleichsweise kleinen Land bereits rund 1000 Fahrzeuge abgesetzt.

