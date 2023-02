So wollen die USA mit Milliarden Dollar den Krebs besiegen

Mit Milliardeninvestitionen in Prävention und Forschung will US-Präsident Joe Biden die Krebsraten halbieren. In dieser Woche startete er die nächste Stufe seiner Initiative. Mit dabei: deutsche Wissenschaftler und Firmen.

03.02.2023 - 16:40 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen