Cannabis-Legalisierung Wie sich die Cannabis-Branche auf das neue Milliardengeschäft vorbereitet

Eine Freigabe von Cannabis für den Freizeitkonsum könnte in Deutschland einen neuen Wirtschaftszweig entstehen lassen. Doch es gilt noch ungezählte Probleme zu lösen.

Die Cannabisbranche ist in Aufbruchstimmung. (Foto: Getty Images, Bloomberg, dpa, Imago (M)) Milliardenmarkt Cannabis

Frankfurt Übergroße Hanfblätter hängen neben anderem Grün von der Decke der Bezirksapotheke von Melanie Dolfen in Berlin am Alexanderplatz. Sichtbares Zeichen dafür, dass Patienten bei der 45-jährigen Pharmazeutin medizinisches Cannabis erhalten können. Dolfen versorgt schon viele Jahre per Ausnahmegenehmigung schwer kranke Menschen mit Medizinalhanf – lange bevor 2017 Cannabis für den therapeutischen Einsatz in Deutschland freigegeben wurde.

Die neue Bundesregierung will nun bald auch den Freizeitkonsum von Cannabis für Erwachsene legalisieren. Wenn es nach Melanie Dolfen geht, sollten Apotheken die Abgabe an die Konsumenten übernehmen. „Ich bin für Cannabis-Stores in den Apotheken, damit es eine unabhängige Instanz gibt, die für Qualitätskontrolle, Transparenz, Jugendschutz und Regeln bei der Abgabe verantwortlich ist“, sagt sie.

