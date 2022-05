Caravan-Branche Vorstandswechsel beim Wohnmobilhersteller Erwin Hymer Group

Geschäftsführer Martin Brandt scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Sein Nachfolger Alexander Leopold kommt von der Marke Dethleffs.

Bad Waldsee Beim Wohnmobilhersteller Erwin Hymer Group gibt es einen Wechsel auf dem Chefposten. Geschäftsführer Martin Brandt habe beschlossen, aus dem Vorstand auszuscheiden und sich künftig mehr auf sein Familien- und Privatleben zu konzentrieren, teilte eine Sprecherin der Erwin Hymer Group in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) am Montag mit. Der 62-Jährige soll dem Unternehmen demnach in nicht-geschäftsführender Funktion erhalten bleiben.

Nachfolger wird den Angaben zufolge der 49 Jahre alte Alexander Leopold, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der Marke Dethleffs. Der Wechsel soll zum 1. Juli vollzogen werden.

Die Erwin Hymer Group gehört seit Februar 2019 zum US-Branchenriesen Thor Industries. Zur Hymer-Gruppe gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Bürstner, Dethleffs und Hymer.

