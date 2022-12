Carbon Disclosure Project Transparenz bei Umweltdaten: Deutscher Konzern mit Top-Bewertung – Note F für Tesla

Das Carbon Disclosure Project untersucht jährlich 15.000 Unternehmen weltweit. Nur zwölf Firmen erhalten die Topnote AAA – eine davon aus Deutschland.

Tesla hat Umweltdaten nicht oder nur unzureichend veröffentlicht. (Foto: IMAGO/Jochen Eckel) Elektroautobauer

Düsseldorf Professionelle Investoren schauen genau hin, wenn das Carbon Disclosure Project (CDP) seine jährlichen Ranglisten veröffentlicht. Die Daten der Umweltorganisation gelten als Goldstandard, wenn es darum geht, zumeist börsennotierte Unternehmen in Hinblick auf die ökologischen Kriterien Klimaschutz, Wassersicherheit und Waldnutzung zu bewerten.

Mit den Ratings lassen sich die Umweltdaten, die von den Unternehmen freiwillig eingereicht werden, beurteilen. Die Bestnote AAA, die eine exzellente Datenqualität in allen drei Kategorien bescheinigt, erhalten jedoch nur die wenigsten – nämlich bloß zwölf von weltweit insgesamt 15.000 teilnehmenden Firmen.

Auf die sogenannte A-Liste schafft es nur, wer zumindest in einer Kategorie die Bestnote erhält. Das ist in diesem Jahr 15 deutschen Unternehmen gelungen. Weltweit schafften es 333 Firmen, also rund 2,2 Prozent. Davon sind die meisten Unternehmen in Großbritannien (29) beheimatet, gefolgt von Frankreich (24) und Spanien (17).