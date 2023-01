Catena-X Dax-Konzerne und Mittelständler schaffen Cloud-Plattform für Autoindustrie

Das Projekt Catena-X soll den Datenaustausch vereinfachen und etwa die Nachhaltigkeit durch besseres Recycling stärken. Dazu arbeiten Konzerne wie BMW, Mercedes, Siemens, SAP oder ZF zusammen.

Die Autoindustrie will sich digital enger vernetzen – auch aus Nachhaltigkeitsgründen. (Foto: BMW) BMW-Werk Dingolfing

München Die deutsche Autoindustrie will sich digital enger vernetzen. Die Cloud-Plattform Catena-X soll dazu in Zukunft die gesamte Wertschöpfungskette digital abbilden. Sie soll etwa dabei helfen, die CO2-Emmissionen in der Produktion eines Fahrzeugs zu ermitteln. Aber auch der Rohstoffverbrauch soll effizienter werden.

Das Projekt nimmt jetzt mit der Gründung eines ersten Gemeinschaftsunternehmens aus BASF, BMW, Henkel, Mercedes, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen und ZF konkrete Gestalt an. Die Betreibergesellschaft namens Cofinity-X soll Produkte und Dienstleistungen für den sicheren Austausch von Daten entlang der Produktionskette anbieten. An der sind verschiedenste Unternehmen mit verschiedensten Systemen beteiligt.

„Das Joint Venture hilft uns, Nachhaltigkeits- und Effizienzziele in der Automobilbranche schneller und effizienter zu erreichen“, sagte Siemens-Industrievorstand Cedrik Neike am Dienstag laut Mitteilung. Dazu müssten Autobauer, Zulieferer und Ausrüster zusammenarbeiten.

Der Überblick über die Daten endet oft am Werkstor