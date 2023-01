CES Joint Venture in den USA: Mercedes-Benz investiert halbe Milliarde in Schnellladenetz

Der deutsche Premiumhersteller will über Ladestationen besseren Zugriff auf den Markt mit Elektroautos erhalten. Helfen soll die US-Firma MN8 Energy. CEO Källenius sagt: Das ist erst der Anfang.

Der deutsche Hersteller baut in Alabama künftig auch Elektroautos. (Foto: dpa) Mercedes in Tuscaloosa

Las Vegas Elektrische Schnellladesäulen sind die Autotankstellen der Zukunft. Elektropionier Tesla etwa ist auch dank seines Supercharger-Netzes zum weltweit erfolgreichsten Hersteller gewachsen. Mercedes-Benz will auf diesem Feld nun nachziehen.

Wie der deutsche Premiumhersteller am Donnerstag am Rande der Technik-Leitmesse CES ankündigte, investiert der Dax-Konzern bis zum Jahr 2030 rund 500 Millionen Euro in ein entsprechendes Gemeinschaftsunternehmen mit dem Partner MN8 Energy. Der Betreiber von Solarenergie- und Batteriespeichern in den USA steckt den gleichen Betrag in das 50:50-Joint-Venture.

Geplant ist ein Netzwerk von mehr als 400 Stationen mit über 2500 Schnellladesäulen in den USA und Kanada. Geöffnet wird das Netz auch für Fremdkunden. Mercedes-Fahrer sollen jedoch bevorzugt bedient werden, indem sie etwa Ladestationen reservieren können.

„Wir wollen das Ladeproblem lösen“, erklärte Konzernchef Ola Källenius in einem Pressegespräch. Nordamerika sei erst der Anfang. In den kommenden Jahren plane Mercedes ähnliche Netze in Europa und den USA.

