 Chefwechsel bei Thyssen-Krupp: Das kommt auf den neuen CEO zu

Düsseldorf Nach dem vorzeitigen Abschied von Martina Merz als Vorstandsvorsitzende des Industriekonzerns Thyssen-Krupp stellen sich im Konzern viele offene Fragen. Diese wird ihr Nachfolger Miguel Ángel López Borrego ab Anfang Juni beantworten müssen. Der derzeitige Interimschef des Autozulieferers Norma Group soll als Restrukturierer wirken und den lange anvisierten Konzernumbau vorantreiben, wie mit dem Vorgang vertraute Personen sagten.

„Mit ihm an der Spitze werden wir den Weg der Transformation auf Basis der entwickelten strategischen Linien fortführen“, verkündete der Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Russwurm in einer Pressemitteilung. Dies sei zwar herausfordernd, aber notwendig, da der strukturelle Umbau von Thyssen-Krupp noch nicht abgeschlossen sei.

Als neuer Vorstandschef muss Borrego dabei eine klare Richtung für den Konzern finden, die von Unternehmens- und Arbeitnehmervertretern mitgetragen wird – anders als seine Vorgängerin. Die Kritik an Merz’ Plänen zum Konzernumbau war zuletzt gewachsen. Merz wollte das Stahlgeschäft abspalten und Thyssen-Krupp zu einer „Group of Companies“ umbauen, bei der alle Einheiten des Konzerns nebeneinander unter dem Dach einer Holding agieren sollten. Arbeitnehmervertreter und Teile des Vorstands sprachen sich jedoch gegen diese reine Verwaltungsholding aus und wollten die Stahlsparte zum Kerngeschäft des Konzerns machen.

Borrego sammelte als Chef von Siemens in Spanien und Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Gamesa Renewables von 2018 bis 2022 bereits Erfahrungen mit dem Kauf und Verkauf von Firmenteilen. Seine M&A-Erfahrung aus dieser Zeit soll für sein Engagement als Thyssen-Krupp-Chef laut Konzernkreisen ausschlaggebend gewesen sein.

Der neue Konzernchef steht ab Juni vor allem vor vier großen Herausforderungen:

Thyssen-Krupp: Zukunft des Stahlgeschäfts zentral für neue Strategie

Im Zentrum einer neuen Konzernstrategie wird die Antwort auf die Frage stehen, was aus dem Stahlgeschäft wird. Denn laut Konzernkreisen ist das Interesse von Wettbewerbern an einem Kauf der Stahlsparte gering. Zwar hatte Thyssen-Krupp mit strategischen Investoren aus Südamerika und der Golfregion gesprochen, diese würden die Hochöfen am Standort Duisburg aber letztlich stilllegen. Für die Betriebsräte und die IG Metall ist das keine Option – sie wollen das Geschäft lieber selbst weiterbetreiben.

Der Zustand der Stahlwerke lasse nach Berichten von Mitarbeitern jedoch zu wünschen übrig, weil der Konzern die Stahlsparte „kurzgehalten“ habe – schließlich stuft Thyssen-Krupp sie schon lange als Verkaufsobjekt ein.

Auf den neuen Chef warten bei Thyssen-Krupp mehrere Herausforderungen. (Foto: Norma Group) Miguel Ángel López Borrego

Außerdem steht die Bewilligung von Förderanträgen bei der Europäischen Union (EU) zur grünen Transformation weiterhin aus: Thyssen-Krupp Steel Europe will bereits 2025 in Duisburg die erste Direktreduktionsanlage in Betrieb nehmen, mit der Stahl klimaschonender produziert werden kann und hat dazu einen Auftrag von zwei Milliarden Euro an den Anlagenbauer SMS Group vergeben. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Bundesregierung wollen den Konzern dabei finanziell unterstützen – doch erst wenn die Bewilligung der EU vorliegt, können Bund und Land die Gelder auszahlen.

Laut Aufsichtsratskreisen nimmt der Abgang von Merz nun kurzfristig Druck beim Verkauf der Stahlsparte heraus. Denn die Vorstandsvorsitzende hatte die Abspaltung des Stahlgeschäftes maßgeblich angetrieben. Das Geschäft könnte mit starker Verselbstständigung erst einmal unter dem Dach des Mutterkonzerns bleiben, hieß es aus Konzernkreisen.

Börsengang der Wasserstofftochter Nucera

Weiter offen ist auch die Frage nach dem angestrebten Teil-Börsengang von Nucera, der Wasserstofftochter von Thyssen-Krupp. Der Konzern kündigte den Verkauf 2021 an, doch verschob ihn immer wieder. Der Zeitpunkt des Börsengangs hänge von der Situation an den Börsen ab, hatte Merz noch auf der Hauptversammlung im Februar verkündet: „Wir spüren keinen Zeitdruck, das Geschäft entwickelt sich gut.“

Doch Thyssen-Krupp habe den Einstieg ins Wasserstoffgeschäft verpasst, als das Marktumfeld 2020 besonders gut war, sagte ein Analyst dem Handelsblatt: „Investitionen wurden damals in andere Bereiche des Konzerns gesteckt, die kurzfristig wichtiger waren.“ Das Zeitfenster sei anschließend nicht mehr geeignet gewesen. „Solange der Konzern kein gutes Konzept dafür entwickelt, wird Nucera sich gegen die Wettbewerber am Markt nicht durchsetzen können.“

Verkauf der Rüstungssparte soll Thyssen-Krupp attraktiver machen

Weiterhin steht Thyssen-Krupp vor einer Abspaltung der Werftsparte Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS). TKMS baut U-Boote und Kriegsschiffe und entwickelt Technologien zur Bergung von Munition. Die Tochter mit Standorten in Kiel, Hamburg, Bremen und Emden beschäftigt rund 6900 Mitarbeiter. Die Rüstungstochter belastet den Konzern, da die Entwicklung neuer Marineeinheiten erhebliche Investitionssummen erfordert.

Durch den Verkauf des Rüstungsgeschäfts sollen andere Sparten für mögliche Investoren interessant bleiben, so ein Analyst: „Die ESG-Kriterien vieler Investoren geben vor, nicht in Unternehmen zu investieren, die überhaupt Rüstungsanteile haben – oder nur in Konzerne zu investieren, bei denen die Rüstungssparte einen geringen Anteil von fünf Prozent des Umsatzes beisteuert.“ Verkauft Thyssen-Krupp andere Unternehmensanteile, stiege jedoch der Anteil der Rüstungssparte an den Gesamtumsätzen. Dadurch würde der Konzern für Investoren unattraktiver.

Thyssen-Krupp: Trennung von Rüstungssparte wird vorbereitet

Die Vorbereitungen zur Abspaltung laufen bereits. Anfang April hatte der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung Plänen für eine Trennung zugestimmt, Finanzinvestoren sollen bereits unverbindliche Angebote eingereicht haben. Doch der Verkauf der Rüstungssparte dürfte nicht einfach werden.

Zwar seien in der Branche mehrere Rüstungsfirmen dazu bereit, eine Beteiligung zu erwerben, berichteten mit den Vorgängen vertraute Personen dem Handelsblatt. Doch gegen Beteiligungen aus dem Ausland, wie etwa von Naval aus Frankreich oder der schwedischen Saab-Gruppe, bestünden Vorbehalte in der Bundesregierung, da Technologie aus Deutschland abgezogen werden könnte.

Kostenfaktor Uhde

Eine weitere Baustelle ist die strategische Entwicklung von Thyssen-Krupp Uhde. Das Unternehmen mit rund 5000 Mitarbeitern plant und baut weltweit Elektrolyseanlagen, Düngemittel- und Chemiefabriken, Raffinerien und Kokereien.

Der Chemieanlagenbauer habe durch mehrere Großprojekte zuletzt viel Geld verloren, so ein Analyst. In den vergangenen fünf Jahren seien durch große Projekte, aber auch durch schlecht gestaltete Kostenstrukturen bis zu 50 Millionen Euro im Jahr verloren gegangen. Daher könne der „Verkauf einen großen Werthebel darstellen“, so der Analyst.

Mehr: Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz geht – Aktie bricht ein

Erstpublikation: 25.04.2023, 17:14 Uhr.