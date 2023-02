Der neue Bayer-CEO hat seine Karriere bei Top-Biotechfirmen in den USA verbracht. Bei Roche gilt er als Vater des wiedererstarkten Portfolios mit milliardenschweren Arzneien.

Der frühere Roche-Pharmachef wird neuer CEO von Bayer. (Foto: dpa) Bill Anderson

Zürich, Düsseldorf „Ich könnte nicht glücklicher sein, mich dem Team Bayer anzuschließen.“ Das war die erste Nachricht, die Bill Anderson am Montagabend über das Karrierenetzwerk LinkedIn verbreitete. Zum 1. Juni übernimmt der langjährige Topmanager des Schweizer Pharmakonzerns Roche die CEO-Position bei dem Leverkusener Konzern. Er löst dann Werner Baumann nach neun Jahren als Vorstandsvorsitzender ab.

Schon im April rückt Anderson in den Vorstand von Bayer ein. Der Amerikaner ist erst der zweite Chef in der Historie der Leverkusener, der nicht aus den eigenen Reihen rekrutiert wird – und der erste, der nicht fließend Deutsch spricht. Das war aber kein Hindernis, heißt es in Bayer-Kreisen. Man habe bewusst einen global erfahrenen Manager mit nachweislicher Expertise in der Biotechnologie ausgewählt. Die sei entscheidend für die Weiterentwicklung in der Medizin wie in der Agrarchemie.

