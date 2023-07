 Chemie: Evonik erwartet 2023 anhaltend schwache Nachfrage

Düsseldorf Der Spezialchemiekonzern Evonik hat angesichts der äußerst schwachen Weltwirtschaft sein Gewinnziel für 2023 kräftig gesenkt. Evonik unterstellt nun eine anhaltend schwache Nachfrage ohne jegliche Erholung über das gesamte zweite Halbjahr hinweg, wie der Konzern am Montag mitteilte. „Derart schwache Absatzmengen haben wir lange nicht erlebt, über solch einen langen Zeitraum vielleicht noch nie“, sagt Vorstandschef Christian Kullmann mit Blick auf die Entwicklung im zweiten Quartal.

Der bereinigte Gewinn (Ebitda) von Evonik wird der neuen Prognose zufolge zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden Euro liegen. Das ist gut ein Viertel weniger als vom Management noch zu Anfang des Jahres erwartet. Damals hatte Evonik eine Spanne zwischen 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro prognostiziert. Jetzt verschärft das Essener Unternehmen den eingeleiteten Sparkurs.

An der Börse knickte die Evonik-Aktie am Montagnachmittag nur kurz ein und drehte danach wieder ins Plus. Grund für die Gelassenheit der Anleger: Die Gewinnwarnung kommt nicht überraschend und fällt weniger heftig aus als von Analysten erwartet. Konkurrent Lanxess hat seine Prognose schon am 20. Juni drastisch gekürzt, am vergangenen Freitag folgte der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant.

>> Lesen Sie dazu: Lahme Konjunktur, Enttäuschung in China: Chemiefirmen schockieren Anleger mit Gewinnwarnungen

Analysten erwarten, dass auch Branchenprimus BASF seine Gewinnprognose senken muss. Sämtlich Aktienkurse von Chemiekonzernen in Europa sind seit Mai wegen der schlechten Konjunkturaussichten bereits kräftig gesunken. Die Branche gilt als guter Indikator, da sie nahezu alle weiterverarbeitenden Industrien weltweit mit Grundstoffen und Vorprodukten beliefert.

Evonik: Stimmung in der Chemieindustrie ist eingebrochen

Die Chemieindustrie hatte sich im März noch optimistisch gezeigt, dass die weltweite Konjunktur spätestens gegen Ende des zweiten Quartals wieder anziehen würde. Doch dies blieb nicht nur in Europa aus. In dem für die Branche wichtigen chinesischen Markt ist es nicht zu der erhofften Erholung gekommen. Die Verbraucher dort halten sich weiter zurück, in der chinesischen Industrie sanken die Preise wegen der schwachen Nachfrage bereits deutlich.

Auch in den USA sind Signale für einen zügigen Aufschwung bisher ausgeblieben. Die Stimmung in den Chefetagen der exportstarken deutschen Chemieindustrie ist daher im Juni eingebrochen. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel auf minus 28,3 Punkte, nach minus 12,5 im Mai, wie das Münchener Ifo-Institut vergangene Woche mitteilte.

„Derart schwache Absatzmengen haben wir lange nicht erlebt, über solch einen langen Zeitraum vielleicht noch nie.“ (Foto: imago images/Rainer Unkel) Evonik-Chef Christian Kullmann

„Es sind nicht nur die hohen Energie- und Produktionskosten, die die Geschäfte der Chemie belasten“, sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. „Auch die Auftragslage vieler Unternehmen hat sich weiter verschlechtert, denn die globale Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen ist immer noch schwach.“

Bei Evonik blieb die Nachfrage im zweiten Quartal über alle Endmärkte hinweg sehr schwach, der Lagerabbau bei den Kunden setzte sich fort. Insgesamt seien die verkauften Mengen auf dem sehr niedrigen Niveau des Vorquartals verharrt, teilte das Unternehmen mit. Vor allem in den Spezialchemiegeschäften habe man aber die Preise größtenteils stabil halten können.

Evonik kürzt Investitionen

Für das zweite Quartal 2023 erwartet Evonik nun einen bereinigten Gewinn zwischen 430 und 450 Millionen Euro. Das sind rund 40 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Ergebnisstützend hätten sich dabei die strikten Einsparungen ausgewirkt. Durch das unterlassene Nachbesetzen frei werdender Stellen, Disziplin beim Einsatz von externen Dienstleistern und Einschränkungen bei Reisekosten werde das Unternehmen im laufenden Jahr 250 Millionen Euro einsparen.

Diese sollen aber noch weitergehen, um den freien Cashflow in diesem Jahr abzusichern. Bei den Investitionsauszahlungen hat Evonik angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage weitere Verschiebungen und Kürzungen bei kleineren Kapazitätserweiterungen und Projekten vorgenommen und erwartet nun für das Gesamtjahr 2023 ein Niveau von etwa 850 Millionen Euro. Bereits zu Beginn des Jahres hatte Evonik das Investitionsbudget von 975 auf 900 Millionen Euro gekürzt.

Mehr: Systemrelevant oder verzichtbar? Was der Wirtschaft droht, wenn die Basischemie abwandert

Erstpublikation: 10.07.2023, 14:47 Uhr.