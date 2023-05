Chemie Großaktionär Kühne stützt Brenntag im Aufsichtsrats-Streit

Deutsche Aktionäre stellen sich gegen den Vorstoß des aktivistischen Investors Primestone, der zwei Gegenkandidaten aufstellt. Doch für die Brenntag-Kandidaten dürfte es knapp werden.

Der Chemiehändler will seinen Aufsichtsrat neu aufstellen. (Foto: IMAGO/imagebroker) Brenntag

Düsseldorf Um die Wahl des neuen Aufsichtsrats des Chemikalienhändlers Brenntag im Juni entbrennt ein Konflikt der Anteilseigner. Einer der beiden größten Aktionäre des Dax-Konzerns stellt sich gegen den Angriff des aktivistischen Investors Primestone Capital, der zwei Gegenkandidaten zu denen des Unternehmens durchboxen will.

Der Logistikkonzern Kühne kündigte am Montag an, die von Brenntag vorgeschlagenen Kandidaten wählen zu wollen. „Aus unserer Sicht sind die Aktionäre von Brenntag, denen an einer nachhaltigen und erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens und kontinuierlichen Steigerung des Unternehmenswerts gelegen ist, gut beraten, es uns gleichzutun“, sagte Karl Gernandt, Executive Chairman von Kühne.

Die Hamburger Holding des Unternehmers Klaus-Michael Kühne ist mit sechs Prozent an Brenntag beteiligt. Der aktivistische Investor Primestone Capital besitzt nur zwei Prozent der Anteile, wirbt aber um Unterstützung anderer Fonds. Dabei haben die Briten seit Freitag Unterstützung von einflussreicher Seite.

Stimmrechtsberater ISS unterstützt die Gegenkandidaten