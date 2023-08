Chemie-Konzern Lanxess baut nach Gewinneinbruch Stellen ab und startet Sparprogramm

Der Gewinn des Chemiekonzerns ist im vergangenen Quartal stark zurückgegangen. Unternehmenschef Zacher will in diesem Jahr nun 150 Millionen Euro sparen.

Lanxess

Frankfurt Lanxess-Chef Matthias Zachert will den Kölner Spezialchemiekonzern nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal mit einem Sparprogramm wetterfest machen. „Die Chemie und auch Lanxess sind derzeit in schwerem Fahrwasser. Die erhoffte Nachfragebelebung für das zweite Halbjahr ist derzeit nicht absehbar. Daher steuern wir gegen“, erklärte Zachert am Freitag.

Mit dem Programm, zu dem Stellenstreichungen, ein europaweiter Einstellungsstopp und die Schließung energieintensiver Betriebe gehören, will Lanxess 2023 einmalig rund 100 Millionen Euro je zur Hälfte durch Kostensenkungen und verringerte Investitionen einsparen. Ab 2025 sollen die jährlichen Kosten dauerhaft um rund 150 Millionen reduziert werden.

„Doch damit ist es nicht getan. Die Politik muss jetzt endlich aufwachen“, forderte Zachert. „Die Deindustrialisierung beginnt.“

Der Standort Deutschland sei in der aktuellen konjunkturellen Schwächephase international nicht wettbewerbsfähig. Nötig seien ein wettbewerbsfähiger Industriestrompreis, ein Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren.

Weltweit will Lanxess nun seine energieintensiven Betriebe überprüfen. Am Standort Krefeld-Uerdingen soll bis 2026 die energieintensive Hexan-Oxidation mit 61 Mitarbeitern stillgelegt werden, die Chromoxid-Produktion dort mit 52 Beschäftigten soll verkauft oder womöglich auch stillgelegt werden, wenn ein Verkauf nicht gelingt. Lanxess schreibt unterm Strich rote Zahlen Seine übrigen 51 Betriebe in Deutschland wolle Lanxess durch Kostensenkungen durch die Krise bekommen, sagte Zachert. „Wenn die Rahmenbedingen sich weiter verschlechtern, muss ich natürlich schauen, ob die 51 verbleibenden Betriebe auch tragfähig bleiben.“ Das Sparprogramm schließt laut Zachert auch einen Stellenabbau ein, der „sozialverträglich“ ablaufen soll. Zur Zahl der betroffenen Stellen äußerte er sich nicht. Der Lanxess-Vorstand will auch Abstriche machen und 2023 auf 25 Prozent des Fixums seines Gehalts verzichten. Boni sollen deutlich gesenkt werden. Zachert strebt zudem schlankere Strukturen in der Verwaltung an, will das Geschäftsmodell von Lanxess schärfen und das Angebot an nachhaltigen Produkten ausbauen. Für das Sparprogramm erwartet er Einmalkosten von rund 100 Millionen Euro. Im zweiten Quartal brach der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) wegen einer schwachen Nachfrage, des anhaltenden Lagerabbaus der Kunden und niedrigerer Verkaufspreise um fast 58 Prozent auf 107 Millionen Euro ein. >> Lesen Sie hier: Warum es in der Chemieindustrie schlecht läuft – und wie es mit der Branche weitergeht Der Umsatz sank um gut elf Prozent auf 1,78 Milliarden. Unter dem Strich fiel bei Lanxess im fortzuführendem Geschäft ein Verlust von 145 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 48 Millionen im Vorjahreszeitraum. Lanxess hatte im Juni den Auftakt einer ganzen Reihe von Gewinnwarnungen aus der Chemieindustrie gemacht und seine Jahresziele deutlich gesenkt. Für 2023 rechnet das Unternehmen mit einem bereinigtem Ergebnis von 600 bis 650 Millionen Euro statt der ursprünglich prognostizierten 850 bis 950 (2022: 930) Millionen. „Es ist keine Trendwende in Sicht“, sagte Zachert nun. Auch Branchenprimus BASF, der bereits zu Jahresbeginn Stellenstreichungen und die Schließung energieintensiver Anlagen angekündigt hatte, und andere Unternehmen wie Evonik und Clariant kassierten zwischenzeitlich ihre Prognosen. Sie alle mussten ihre Hoffnung auf eine Erholung im zweiten Halbjahr aufgeben. Der Chemieverband VCI zeichnete kürzlich ebenfalls ein düsteres Bild für die zweite Jahreshälfte und senkte seine Ziele deutlich. Finanzvorstand Pontzen geht – Oliver Stratmann folgt nach Lanxess kündigte zudem an, dass der langjährige Finanzvorstand Michael Pontzen (53) das Unternehmen auf eigenen Wunsch „im besten gegenseitigen Einvernehmen“ vorzeitig verlässt und zum September als Finanzchef zu einem Unternehmen außerhalb Deutschlands wechseln wird. Pontzen arbeitete seit 19 Jahren für den Konzern und war seit 2015 im Vorstand. Sein Nachfolger wird Oliver Stratmann (51), der seit 2004 für Lanxess tätig ist und zuletzt die Abteilung Treasury & Investor Relations leitete. Mehr: Wie steht es um Deutschlands wichtigste Branchen?