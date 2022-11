Chemie und Pharma Glyphosatpreis profitiert von Lieferengpässen – Bayer steuert 2022 auf Rekordgewinn zu

Der Leverkusener Konzern übertrifft die Erwartungen der Analysten im Quartal deutlich. Investoren sind aber mit Blick auf 2023 vorsichtig. Die Aktie gerät unter Druck.

Das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln ist für Bayer ein Gewinnbringer. (Foto: IMAGO/Martin Wagner) Landwirt bei der Arbeit

Frankfurt Dank eines starken Agrargeschäfts hat Bayer die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen und steuert für 2022 auf einen Rekordgewinn zu. Der Umsatz stieg zwischen Juli und September um 5,7 Prozent auf 11,28 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 17,3 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro. Beides lag deutlich über den Analystenprognosen.

Verantwortlich für diesen Schub war wieder einmal der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat. Bereits im ersten Halbjahr hatte sich der Preis des Pflanzenschutzmittels verdreifacht. Grund waren Lieferengpässe bei wichtigen chinesischen Herstellern und eine zugleich anhaltend starke Nachfrage aus der Landwirtschaft.

Im dritten Quartal hat sich dieser Effekt zwar etwas gelegt. Doch wuchs das Bayer-Geschäft mit Herbiziden, wozu hauptsächlich Glyphosat zählt, noch um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieses Plus überdeckte die Schwächen im Saatgutgeschäft in Nordamerika: In dem wichtigen Markt sank der Umsatz, weil die Farmer auf weniger Fläche anbauten und Saatgut wieder zurückgaben.