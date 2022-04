Chemie- und Pharmakonzern Aktionärsberater geben Bayer-Vorstand Rückendeckung – außer beim Gehaltspaket

Düsseldorf Der Bayer-Vorstand um CEO Werner Baumann dürfte ein erneuter Vertrauensentzug durch die Aktionäre erspart bleiben. Die beiden führenden angloamerikanischen Aktionärsberater ISS und Glass Lewis haben sich in aktuellen Reports dafür ausgesprochen, die Führung des Konzerns auf der anstehenden Hauptversammlung zu entlasten. Allerdings stellen sich beide gegen das Vergütungspaket für das Bayer-Management.

Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sei gerechtfertigt, da es keine Anzeichen dafür gebe, dass die beiden Organe 2021 ihren treuhänderischen Pflichten nicht nachgekommen seien – auch wenn dies nicht ohne Bedenken ist, schreibt ISS in der Analyse zur Bayer-Hauptversammlung am 28. April. Ähnlich äußerte sich auch Glass Lewis.

Das Urteil der beiden Stimmrechtsberater ist zwar nicht bindend, dennoch richten sich erfahrungsgemäß viele ausländische Fondsgesellschaften nach deren Empfehlung. Das Votum von ISS und Glass Lewis ist deswegen in Konzernen mit breitem Streubesitz und hohem Anteil angelsächsischer Aktionäre entscheidend.

Der Bayer-Vorstand und ganz besonders CEO Baumann bekamen dies auf dem Aktionärstreffen im Jahr 2019 zu spüren, als die Entlastung keine Mehrheit fand und die Eigentümer der Führung damit das Vertrauen entzogen. Die Aktionäre machten damit ihrem Ärger Luft über den riesigen Wertverlust der Bayer-Aktie nach der Monsanto-Übernahme und den folgenden milliardenschweren Rechtsrisiken durch die Glyphosat-Prozesse.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Alatus Capital hat einen entsprechenden Gegenantrag eingereicht

Der Bayer-Aufsichtsrat hatte sich damals hinter den Vorstand gestellt, wodurch Baumann im Amt blieb. Doch an ihm reiben sich einige der Aktionäre noch immer. So stellt sich die Schweizer Fondsgesellschaft Alatus Capital gegen die Entlastung auf der anstehenden Hauptversammlung (HV) und hat einen entsprechenden Gegenantrag eingereicht.

Befeuert wurde die Debatte um den Bayer-Chef zuletzt vor allem durch Äußerungen des Bayer-Großaktionärs Temasek, der vier Prozent der Anteile besitzt. Der Staatsfonds aus Singapur hat laut Finanzkreisen vor wenigen Wochen seine Kritik am Vorstand und speziell an Baumann gegenüber Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann deutlich gemacht und forderte offenbar eine Neubesetzung der Führungsspitze.

Der Vorstoß kam überraschend, weil Temasek seine Investments mit einem Anlagehorizont von Jahrzenten beschreibt. Aktuell stehen die Portfoliomanager mit dem Bayer-Investment noch immer im roten Bereich. Der Staatsfonds hat 2018 seinen Anteil zu einem Zeitpunkt ausgebaut, als die Aktie zwischen 80 und 90 Euro notierte. Zwischenzeitlich ist der Kurs auf 45 Euro gefallen.

Allerdings ist die Bayer-Aktie seit einigen Wochen einer der stärksten Werte in den europäischen Märkten, hat seit Jahresbeginn 40 Prozent an Wert gewonnen und notiert aktuell bei 67 Euro. Bayers Aufsichtsrat erneuerte zuletzt in einem Schreiben sein „uneingeschränktes Vertrauen in die Arbeit des Vorstands unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden“.

Möglicherweise wird Temasek gegen die Entlastung stimmen, in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg war sogar von einem Misstrauensvotum die Rede. Bisher liegt kein solcher Antrag für die HV Ende kommender Woche vor.

Die Rechtsrisiken durch den Glyphosat-Verkauf endlich aus dem Weg räumen

Der Erfolg wäre sehr ungewiss. Denn schon vor ISS und Glass Lewis haben sich führende deutsche Fondsgesellschaften für eine Entlastung des Bayer-Vorstands ausgesprochen, dazu gehören Union Investment und die DWS. Auch die Kleinaktionärsvertretung DSW äußerte sich so. Sie alle erkennen aktuell keinen Sinn in einem Führungswechsel.

Damit verbunden ist aber der Auftrag an Baumann, dass Bayer die Rechtsrisiken durch den Glyphosat-Verkauf in den USA endgültig aus dem Weg räumt. Die vorliegenden Klagen von Privatanwendern hat der Konzern überwiegend mit einem außergerichtlichen Vergleich beigelegt. Er kostet den Konzern mehr als zehn Milliarden Dollar.

ISS kritisiert Bayer auch im aktuellen Report für den Umgang mit den Klagen. Der Konzern habe sich zu spät mit außergerichtlichen Wegen zur Beilegung befasst. Die Stimmrechtsberater verbinden ihre Rückendeckung für den Vorstand daher mit Bedingungen: Man könnte künftig ein Votum gegen das Bayer-Management empfehlen, sollten dem Unternehmen keine Fortschritte zur Beendigung des Rechtsstreits gelingen.

Deutlich stellen sich beide Stimmrechtsvertreter gegen den Vergütungsbericht für die Bayer-Führungskräfte und empfehlen den Aktionären, dagegen zu votieren. Die Anpassungen der kurzfristigen Bonuszahlungen haben zu Auszahlungen geführt, die die Unternehmensleistung nicht genau widerspiegeln, heißt es bei ISS.

Glass Lewis kritisiert, dass das Vergütungssystem mögliche Geldbußen aus anhängigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten nicht berücksichtige. Eine Ablehnung des Vergütungsberichts durch die Aktionäre hätte Signalwirkung, aber keine direkten Folgen, da deren Votum rechtlich nicht bindend ist.

Mehr: „Das würde nur Chaos bringen“ – Aktionäre gegen Abberufung von Bayer-Chef Baumann