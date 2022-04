Chemie- und Pharmakonzern Bayer droht Niederlage bei Aktionärsvotum über Vorstandsbezahlung

Düsseldorf Vor der Hauptversammlung der Bayer AG am Freitag kritisieren zahlreiche Investoren und Aktionäre die Bezahlung des Konzernvorstands im vergangenen Jahr. „Wir werden gegen den Vergütungsbericht stimmen“, heißt es übereinstimmend bei den großen deutschen Fondsgesellschaften Union Investment, Deka und DWS, die zu den größeren Bayer-Aktionären gehören.

Auch die beiden führenden und einflussreichen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis empfehlen die Ablehnung des Vergütungsberichts. Da sich die meisten ausländischen Fondsgesellschaften üblicherweise nach deren Votum richten, droht Bayer bei der Abstimmung auf der Hauptversammlung am Freitag in diesem Punkt eine Niederlage.

Die hätte zwar keine direkten rechtlichen Folgen für Bayer und das Vergütungssystem. Es wäre aber eine Warnung, von der sich die Aktionäre Konsequenzen erwarten könnten.

Die Investoren kritisieren an mehreren Punkten die Bezahlung des Vorstands. So wünscht sich der norwegische Staatsfonds – mit einem Anteil von zuletzt knapp 2,3 Prozent der fünftgrößte Aktionär – eine stärkere langfristige Orientierung: etwa in Form von Aktien mit einer Haltefrist von bis zu zehn Jahren.

Auch die Deka hält die Vergütung für zu stark an kurzfristigen Faktoren orientiert. Bayer weist die Kritik zurück.

Kurzfristiger Bonus für Vorstände steigt deutlich

Die meisten anderen Aktionäre aber stören sich an einem anderen Punkt: Sie monieren, dass die milliardenschweren Lasten für außergerichtliche Vergleiche mit Glyphosat-Klägern nicht bei den kurzfristigen Bonuszahlungen für die Vorstände berücksichtigt wurden. Die orientieren sich am Ergebnis pro Aktie, den Gewinnmargen sowie an der Höhe des freien Cashflows.

Bayer hat im vergangenen Jahr rund vier Milliarden Euro für Vergleiche in den USA aufgewendet. Das hat den freien Cashflow deutlich gedrückt, er lag bei 1,4 Milliarden Euro. Das Vergütungssystem sieht vor, dass solche Einmaleffekte beim Bonus nicht eingerechnet werden. Es zählt der bereinigte Cashflow.

Das war ein Grund, warum die kurzfristige variable Barvergütung 2021 für den Vorstand deutlich gestiegen ist. Bei Vorstandschef Werner Baumann machte sie 56 Prozent der gewährten Vergütung von 5,7 Millionen Euro aus.

Janne Werning von Union Investment hält die Vorgehensweise für nicht gerechtfertigt. Er wertet die mit den Vergleichen verbundenen Zahlungsabflüsse „als performancerelevant für den Vorstand und hätte den Verbleib dieser Abflüsse im Freien Cashflow begrüßt“.

Ähnlich äußerte sich am Mittwoch die Fondsgesellschaft DWS in ihrem Statement vor der Bayer-Hauptversammlung. Man werde gegen den Vergütungsbericht stimmen, da darin nicht ausreichend begründet werde, warum Vergleichszahlungen in der Ermittlung der Zielerreichung nicht berücksichtigt würden, sagt Hendrik Schmidt, Senior Investment Stewardship Specialist der DWS.

Laut dem einflussreichen amerikanischen Aktionärsberater ISS stimmen die Vergütungspraktiken und -angaben von Bayer zwar mit der gängigen Praxis überein. ISS wirft dem Aufsichtsrat aber vor, die Zielvorgaben für den Vorstand nach unten korrigiert zu haben, was dem Management hohe Boni gebracht hätte.

Das aber weist Bayer zurück. Der Aufsichtsrat habe nicht nachträglich in die Ziele für die variable Vergütung im Jahr 2021 eingegriffen, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Winkeljohann laut bereits veröffentlichtem Manuskript der Rede, die er auf der Hauptversammlung halten wird.

Bayer sieht die kritischen Investoren selbst mit in der Verantwortung. So sagt Winkeljohann: „Die Vorstandsvergütung wird nach wie vor nach dem Vergütungssystem gewährt, das Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, bei der Hauptversammlung 2020 unserer Gesellschaft mit mehr als 94 Prozent Zustimmung genehmigt haben.“

Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann

Heißt: Die Anteilseigner haben selbst genehmigt, dass Sonder- oder Einmaleffekte bei den Bonuszahlungen an den Vorstand nicht eingerechnet werden. Bayer hält das für sinnvoll. Denn so verdienen die Vorstände auch nicht daran, wenn der Konzern milliardenschwere Sondereinnahmen etwa durch Teilverkäufe erzielt.

Winkeljohann verteidigt das Vergütungssystem als „stark leistungs- und performanceabhängig“. In der Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder mache sich die schwache Kursentwicklung der Bayer-Aktie seit 2018 bemerkbar. Der Auszahlungsbetrag 2021 aus der langfristigen variablen Barvergütung liege durchschnittlich bei nur 32 Prozent des Zielbetrags.

Ab dem Jahr 2022 werde Bayer die Vorstandsvergütung noch stärker an der langfristigen Kursentwicklung der Bayer-Aktie sowie am Erreichen von Nachhaltigkeitszielen orientieren, kündigt er an. Kurzfristige Anreize fahre Bayer zurück.

Votum über Vergütungsbericht ist nicht bindend

Die Aktionäre stimmen in diesem Jahr nicht über das Vergütungssystem ab, das geschieht nur alle vier Jahre oder bei gravierenden Änderungen. Doch die Anteilseigner können ihre Zufriedenheit über die aktuelle Praxis im Votum über den Vergütungsbericht für das Jahr 2021 kundtun. Über den muss laut den seit 2022 greifenden Vorschriften jährlich abgestimmt werden.

Das Votum über den Vergütungsbericht hat keine rechtlich bindenden Folgen. Das neue Aktiengesetz sieht ausdrücklich vor, dass die Gestaltung der Vorstandsbezahlung weiterhin in den Verantwortungsbereich des Aufsichtsrats fällt. Dennoch darf ein Unternehmen die Kritik aus dem Investorenkreis nicht ignorieren.

So erwartet etwa die Fondsgesellschaft Deka eine Nachbesserung oder Stellungnahme auf der nächsten Hauptversammlung, sollte es weniger als 75 Prozent Zustimmung für den Vergütungsbericht geben. Bei Nichterfüllung werde Deka beim nächsten Mal gegen die Entlastung des Aufsichtsrats stimmen, heißt es in den Statuten der Gesellschaft. Auch der Stimmrechtsberater ISS könnte nach eigenem Bekunden mit einer solchen Empfehlung reagieren.

