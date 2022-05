Chemie- und Pharmakonzern Bayers Hoffnung auf schnelles Ende der Glyphosat-Verfahren schwindet - Aktie knickt um sechs Prozent ein

Die US-Regierung stellt sich gegen den Konzern. Damit stehen die Chancen für ein Berufungsverfahren vor dem Supreme Court schlecht. Der Plan B rückt für Bayer näher.

Es geht um die Überprüfung eines Urteils zugunsten des Klägers Edwin Hardeman, der glyphosathaltige Produkte für seine Krebserkrankung verantwortlich macht. (Foto: IMAGO/Martin Wagner) Unkrautvernichter

Düsseldorf In dem Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat muss Bayer eine empfindlichen Rückschlag hinnehmen. In einer Stellungnahme vom Dienstag rät das US-Justizministerium dem Obersten Gericht, das von Bayer angestrebte Berufungsverfahren nicht anzunehmen. Der Chemie- und Pharmakonzern hofft auf ein solches Verfahren und ein für den Konzern positives Urteil in letzter Instanz, um die Rechtsrisiken durch Glyphosatklagen endgültig aus dem Weg räumen zu können.

Doch die Chancen dafür stehen nach der Stellungnahme der Regierung schlecht. Zwar entscheidet letztlich der Supreme Court erst im Laufe des Jahres über die Annahme des Verfahrens. Doch die Richter hatten zunächst die Meinung des US-Justizministeriums angefordert. Bayer sieht jedoch weiterhin Chancen, dass es zur Berufungsverfahren kommt.