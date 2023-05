Chemie- und Pharmakonzern Merck expandiert in Schottland und schafft fast 500 neue Stellen

Mit dem Stellenausbau verfestigt der Konzern seine Strategie bei der Prüfung von Arzneimitteln. Bereits im letzten Jahr investierte das Unternehmen hier kräftig.

Durch die neuen Arbeitsplätze steigt die Zahl der Mitarbeiter des Unternehmens in Schottland auf mehr als 1200. (Foto: IMAGO/sepp spiegl) Merck-Gebäude in Darmstadt

Frankfurt Merck baut seine Standorte in Schottland aus und schafft dort knapp 500 neue Arbeitsplätze. In Glasgow und Stirling will Merck 35 Millionen Euro in seine Kapazitäten für Biosicherheitsprüfungen investieren, wie der Pharma- und Technologiekonzern am Mittwoch mitteilte.

Durch die neuen Arbeitsplätze steigt die Zahl der Mitarbeiter des Unternehmens an beiden Standorten auf mehr als 1200. Seit Mitte 2022 hat Merck damit mehr als 350 Millionen Euro in den Ausbau der weltweiten Prüfkapazitäten gesteckt.

Die Prüfung auf biologische Sicherheit ist ein entscheidender Schritt während der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, zuletzt hatte Merck seine Kapazitäten in dem Bereich in Shanghai und in Maryland in den USA erweitert.

