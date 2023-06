Chemie- und Pharmakonzern Merck steht vor Verkauf des Pigmentgeschäfts

Frankfurt, Düsseldorf Der Verkauf des Pigmentgeschäfts des deutschen Chemie- und Pharmariesen Merck ist auf der Zielgeraden. Finanzkreisen zufolge hat der Dax-Konzern Mitte Juni drei finale Offerten erhalten.

Die US-Firma Vibrantz Technologies, im Besitz der Private Equity Firma American Securities, hat ebenso geboten wie die in der Chemiebranche erfahrene Beteiligungsgesellschaft Lone Star und der chinesische Wettbewerber Chesir, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Gebote lägen bei etwa 750 bis über 850 Millionen Euro, hieß es, wobei das Chesir-Angebot das höchste sei.

Die Darmstädter stehen nun vor der Frage, ob sie das Geschäft mit den Färbestoffen, die etwa in Autolacken oder Kosmetikprodukten zum Einsatz kommen, in chinesische Hände geben wollen. Auch ist unklar, ob das Management um Vorstandschefin Belén Garijo nicht noch andere Optionen prüfen will, da die ursprünglichen Preiserwartungen von knapp einer Milliarde Euro nicht getroffen wurden. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Merck und die Bieter wollten sich zu den Informationen nicht äußern oder waren zunächst nicht erreichbar.

Verkäufe deutscher Firmen an chinesische Käufer wurden zuletzt seitens der Öffentlichkeit und der Politik sehr kritisch beäugt. Die Bundesregierung verhinderte den Verkauf einer von zwei Halbleiterfirmen an Käufer aus der Volksrepublik und sorgte dafür, dass der chinesische Cosco-Konzern nur einen kleineren Anteil an einem Hamburger Hafenterminal kaufen konnte als ursprünglich geplant.

Kritiker fürchten Verlagerung der Produktion

Pigmente wie die von Merck gehören nicht zu kritischer Infrastruktur oder zu den als schützenswert betrachten Branchen wie die Chiptechnologie. Kritiker sehen dennoch einige Probleme. So könnten die chinesischen Eigentümer längerfristig Lack-Neuentwicklungen chinesischen Autobauern exklusiv anbieten.

Umsatzbringer 439 Millionen Euro hat Merck 2022 mit dem Pigment-Geschäft eingenommen.

Auch sei zu befürchten, dass die Produktion nach China verlagert werden könnte. Der größte Produktionsbetrieb für Pigmente von Merck ist im südhessischen Gernsheim – dort hatten zuletzt 600 der weltweit 1400 Mitarbeiter gearbeitet.

Dass es mit chinesischen Eigentümern nicht immer rund läuft, hat zuletzt das Beispiel Allgaier gezeigt. Der Autozulieferer hatte ein Jahr nach der Übernahme durch die chinesische Westron Insolvenz angemeldet. Der Verfassungsschutz warnte erst diese Woche so deutlich wie noch nie vor Gefahren für deutsche Unternehmen durch chinesische Spionage. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich zum Fall Merck zunächst nicht äußern.

Mit dem Verkauf des Geschäfts mit Pigmenten, das 2022 auf einen Umsatz von 439 Millionen und ein Betriebsergebnis (Ebitda) von 93 Millionen Euro kam, will Merck Ressourcen für Investitionen in seine Pharma- und Elektronikaktivitäten frei machen. Das Unternehmen will in diesem Jahr auch wieder Zukäufe tätigen – auch dafür dürfte der Deal Geld einbringen.

Bereits vor über einem Jahr hatte Merck die Pigmentsparte herausgelöst und Verkaufsvorbereitungen angestoßen.

Die Merck-Chefin richtet den Dax-Konzern neu aus. (Foto: dpa) Belén Garijo

Die Branche ist in Bewegung, da große Chemiekonzerne zunehmend versuchen, sich von Bereichen mit schwächeren Margen und Wachstumsraten zu trennen. Der Fokus liegt auf der gewinnträchtigeren Spezialchemie.

BASF verkaufte 2019 sein Pigmentgeschäft für 1,15 Milliarden Euro an das japanische Chemieunternehmen DIC. Im vergangenen Sommer trennte sich die Schweizer Clariant für 855 Millionen Franken von ihrem Pigmentgeschäft, Käufer war ein Konsortium aus dem deutschen Wettbewerber Heubach Group und dem Finanzinvestor SK Capital Partners.

Pigmentgeschäft passt nicht mehr in Strategie von Merck

Heubach hatte sich Finanzkreisen zufolge ebenfalls für das Merck Pigmentgeschäft interessiert, aber war in der zweiten Gebotsrunde ebenso wenig dabei wie der deutsche Spezialchemiekonzern Altana. Mit seiner Sparte Eckart ist das Weseler Unternehmen ein führender Hersteller von Spezial- und Effektpigmenten und hätte mit der Übernahme sein Geschäft in diesem Bereich verdoppeln können. Allerdings war Altana nicht am gesamten Pigmentportfolio interessiert und hatte einen zu geringen Preis geboten.

Bei Merck passte die Sparte immer weniger zur übrigen Ausrichtung der Spezialchemieaktivitäten. Nach einer Reihe von Zukäufen konzentrieren die sich inzwischen sehr stark auf Display- und Halbleitermaterialien. 2022 machte der Bereich der Pigmente nur elf Prozent am Umsatz des Bereichs Electronics aus – der wiederum zum gesamten Merck-Geschäft mit 17 Prozent den kleinsten Teil beiträgt.

2021 hatte Merck im Zuge seines „Level-Up-Programms“ angekündigt, bis 2025 mehr als drei Milliarden Euro in das Elektronikgeschäft zu investieren. Gleichzeitig ist Merck-Chefin Garijo dabei, auch die Life-Science- und Pharma-Aktivitäten weiter auszubauen, hat in diesem Bereich zugekauft und will dort weiter kräftig investieren.



Mehr: Merck setzt auf breite Aufstellung – „Diversifizierung ist eine absolute Stärke“