Chemiehandel Brenntag umgarnt Investoren mit Aktienrückkauf und höherer Dividende

Der operativ zuletzt erfolgreiche Dax-Konzern reagiert auch auf den Druck von Hedgefonds. Für 2023 prognostiziert Brenntag einen Gewinnrückgang – die Aktie gibt nach.

Der weltgrößte Chemiedistributeur wird derzeit gleich von zwei aktivistischen Fonds attackiert. (Foto: Brenntag AG ) Labor von Brenntag

Düsseldorf Der von aktivistischen Investoren bedrängte Chemikalienhändler Brenntag gibt mehr als eine Milliarde Euro Kapital an seine Aktionäre zurück. Der Dax-Konzern kündigte am Mittwoch dazu zwei Schritte an: Die Dividende für 2022 soll von 1,45 auf 2 Euro je Aktie steigen. Zudem plant das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von 750 Millionen Euro.

Brenntag reagiert damit zum einen auf den erfolgreichen Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr. Der operative Gewinn (Ebitda) schnellte um 27 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro hoch, der Umsatz um 28 Prozent auf 19,2 Milliarden Euro. Die finanzielle Grundlage für die Dividendenerhöhung und den Aktienrückkauf bildet der starke freie Cashflow von mehr als einer Milliarde Euro.